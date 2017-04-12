مهاجم الشباب الإماراتي على رادار الأهلي المصري

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

طلب حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، من لجنة الكرة واللجنة الفنية، مراقبة المهاجم الغاني نانا بوكو، مهاجم فريق مصر المقاصة المعار لصفوف الشباب الإماراتي.

ويرغب الجهاز الفني في التعرف على مستوى اللاعب خلال الفترة الحالية، للحكم على مستواه، قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع فريق المقاصة للحصول على خدماته.

ويأتي ذلك بعد وصول معلومات للمدير الفني، بتراجع مستوى بوكو في الدوري الإماراتي، عن المستوى الذي كان يظهر به في فريق المقاصة.

ويسعى البدري للتعاقد مع مهاجم أفريقي سوبر، لتدعيم مركز رأس الحربة خلال بطولة دوري أبطال أفريقيا.

في الوقت الذي استقر خلاله البدري، على استبعاد مؤمن زكريا من مباراة أسوان يوم الأحد في مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتفل زكريا بحفل زفافه اليوم، وحرص اللاعب على دعوة الجهاز الفني لمنتخب مصر، بعد نصيحة أصدقائه بالفريق، وذلك رغم توتر العلاقة بين الطرفين بعد استبعاده من بطولة كأس الأمم الأفريقية.