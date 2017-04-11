السعودية.. خلاف حول عودة منصور البلوي لنادي الاتحاد

المصدر: إرم نيوز

أثار هاشتاغ #عودة_منصور_البلوي جدلا واسعا في المملكة العربية السعودية، مع اقتراب قرار الهيئة العامة للرياضة، فيما يخص مستقبل مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي.

وترأس منصور البلوي نادي الاتحاد لسنوات عديدة قاده خلالها لإنجازات أبرزها التأهل لكأس العالم للأندية باليابان.

غير أن البلوي يمتلك أيضا سجلا من الأخطاء أبرزها الديون التي تركها لنادي الاتحاد قبل أن يتقدم باستقالته.

وغرد عبدالرحمن التميمي “منصور البلوي جالس يتفرج على نزيف الجسد الاتحادي ويصفي حساباته مع باعشن وغيره.. صحيح : الإخلاص للكيان يأتي في الأزمات.”.

وغرد صابر “والله ماعرفنا الفوزعلى الهلال، والاهلى إلا فى ايام منصور #عوده_منصور_البلوي، انا أقول من يكره منصور يحقد على الاتحاد”.

ورد ماجد القحطاني “الله لا يقولها، لا نتمنى عودته حتى ولو عضو شرف فلاش، خلاص شيل مع البكيري وشلتك و مع السلامة”.

وغرد سداح الزعيم “ان شاء الله الكلام صحيح ونشوف الاتحاد افضل من الخمس السنوات الماضية يارب ترجع يا عميد نفس قبل واحسن، من قلب هلالي”.

وتمتلك هيئة الرياضة السعودية ثلاثة خيارات في قصة مجلس إدارة الاتحاد أبرزها التجديد لحاتم باعشن الرئيس الحالي بحسب صحيفة عكاظ.

وهناك خياران آخران هما فتح باب الانتخابات أول يوليو المقبل، أو اجتماع شرفي اتحاد للاستقرار على شخصية تقود النادي بعد دفع شيك مصدق بـ30 مليون ريال.

ولم يصدر تعليق من البلوي حلول إمكانية عودته لرئاسة نادي الاتحاد.