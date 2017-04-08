السعودية.. نادي الاتحاد يعلّق على ركل محمود كهربا مشجع النصر

المصدر: الرياض - إرم نيوز

اعتبر عاطف طاشكندي، مدير الكرة بنادي الاتحاد السعودي لكرة القدم أن ما قام به محمود عبدالمنعم (كهربا) تجاه أحد مشجعي نادي النصر “ردة فعل طبيعية”.

وركل كهربا أحد مشجعي نادي النصر بسبب تطاوله عليه وعلى الاتحاد، خلال عودة بعثة الفريق إلى مطار الملك خالد بالرياض عقب نهاية المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة في الجولة الـ 22 من الدوري السعودي.

وقال طاشكندي: “كان هناك مشجع تحدث مع كهربا وطلب التصوير معه وتلفظ على اللاعب والنادي وقال له مبروك عليكم المركز الرابع يا خدم”.

وتابع: “كان رئيس البعثة عمر أحمد مسعود متواجدًا وسمع ما حدث، وما حدث من اللاعب كهربا رد فعل طبيعي، لأنه وافق على التصوير معه ولكنه غيّر الحوار وتطاول عليه”.

وأكد: “كهربا لاعبنا ونعرف أخلاقه وتصرفاته، ولا يصدر منه أمور كهذه دون استفزاز”.

وانتشر مقطع الفيديو، الذي يركل فيه كهربا المشجع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقال كهربا إنه ركل مشجع النصر بعدما استفزه وتطاول عليه لفظيًا.

وأكد: “منذ تعاقدي مع نادي الاتحاد وحتى هذه اللحظة لم يظهر منّي أي خطأ على الإطلاق بشهادة الجميع، فأنا لاعب أحترم مهنتي وأحب الجميع حتى لو ميولهم غير النادي الذي أنتمي إليه”.

وتابع: “ما حدث في مطار الملك خالد الدولي بالرياض من المشجع خطأ في خطأ وغير مقبول، فهو قام باستفزازي قائلًا لي مبروك عليكم المركز الرابع يا خدم، ولا أعلم سبب تطاول المشجع على نادي الاتحاد أو شخصي”.

وأكد كهربا أن واقعة المشجع لن تؤثر على علاقته بجماهير الكرة السعودية بمختلف ميولها.