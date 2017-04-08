بالفيديو.. جدل واسع بسبب اعتداء محمود كهربا على مشجع نصراوي استفزه

المصدر: قحطان العبوش- إرم نيوز

أظهر مقطع فيديو تم تداوله فجر اليوم السبت، وأثار جدلاً واسعاً، لاعب نادي الاتحاد السعودي، محمود كهربا، يعتدي على شاب سعودي من مشجعي نادي النصر بعد أن استفزه ببعض العبارات.

ويظهر في الفيديو القصير النجم المصري يرد بعصبية على صاحب الفيديو الذي يقوم بتصوير كهربا وبجانبه شخص آخر بالقول “بتقول إيه” قبل أن يقوم بركله ويتوقف التصوير.

ووقعت الحادثة في مطار الملك خالد بالرياض، خلال استعداد فريق الاتحاد السعودي للعودة إلى جدة بعد أن لعب مباراته مع نادي النصر وانتهت بالتعادل بهدف لهدف ضمن دور جميل، وسجل كهربا هدف التقدم للاتحاد قبل أن يعادله النصر.

ولقيت الحادثة تفاعلاً جنونياً على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما موقع “تويتر”، حيث تبادل مشجعو الفريقين، على الوسم ” #كهربا_يعتدي_علي_مشجع” الاتهامات والانتقادات بين من يحمل كهربا مسؤولية ما جرى وبين يرى في تصرفه رد فعل طبيعي على استفزاز مشجع نادي النصر.

ولم يعلق كهربا على الحادثة، لكنه أعاد عبر حسابه في موقع “تويتر” تغريد تغريدات عدد من مشجعي جماهير الاتحاد الذي دافعوا عنه.

ونقل موقع “عين اليوم” الإخباري السعودي عن مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، عاطف طاشكندي، قوله إن ردة فعل كهربا كانت طبيعية نتيجة تطاول المشجع عليه وعلى نادي الاتحاد.

وقال طاشكندي “كان هناك مشجع تحدث مع كهربا وطلب التصوير معه وتلفظ على اللاعب ونادي الاتحاد وقال له مبروك عليكم المركز الرابع ياخدم! و كان موجود رئيس البعثة نائب رئيس النادي عمر أحمد مسعود وكانت ردة فعل اللاعب طبيعية لأن المشجع طلب التصوير معه ووافق بكل أدب ولكن غير الحوار وطبعا ركل الجوال”.

وأضاف المسؤول الاتحادي “صار الموقف هذا ومشينا لأن الرحلة كانت بعدها مباشرة، وكنا مستعجلين، أعتقد أن المشجع كان نصراوي وأن الأمن تكلموا مع المصور وهو شاب ليس بصغير وليس بالكبير”.