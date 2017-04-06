نادي الهلال يقسو على الرائد ويبتعد في صدارة ترتيب الدوري السعودي

المصدر: الرياض - إرم نيوز

تقدّم الهلال خطوة جديدة نحو استعادة لقب الدوري السعودي لكرة القدم هذا الموسم، بعدما حقق فوزه الخامس على التوالي في المسابقة، إثر تغلبه 3/0 على مضيفه الرائد في المرحلة الـ 22 للمسابقة اليوم الخميس.

وواصل الهلال التحليق منفردًا في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 56 نقطة، بفارق 11 نقطة كاملة أمام أقرب ملاحقيه النصر، الذي تنتظره مواجهة من العيار الثقيل أمام ضيفه الاتحاد غدًا الجمعة في المرحلة ذاتها.

في المقابل، تجمّد رصيد الرائد، الذي تلقّى خسارته الثانية على التوالي والثانية عشرة في البطولة هذا الموسم، عند 27 نقطة في المركز السابع.

وعجز الفريقان عن هزّ الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وكشر الهلال عن أنيابه في الشوط الثاني منذ بدايته، حيث أحرز كارلوس إدواردو الهدف الأول للفريق الأزرق في الدقيقة 49، فيما أضاف سالم الدوسري وليو بوناتيني الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 51 و81 من ركلة جزاء.

ويرجع آخر تتويج للهلال بلقب البطولة إلى موسم 2010/2011.