ماذا قدّم ناديا النصر والاتحاد في الدوري قبل الكلاسيكو السعودي؟

المصدر: الرياض - إرم نيوز

يحل الاتحاد ضيفًا على نظيره النصر، غدًا الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الـ 22 لبطولة الدوري السعودي لكرة القدم.

ونستعرض عبر التقرير التالي مشوار الفريقين منذ بداية دوري جميل، وقبل مواجهتهما المرتقبة.

النصر: يحتل النصر المركز الثاني في ترتيب جدول المسابقة برصيد 45 نقطة، حصدها من الفوز في 14 مباراة، والتعادل في 3 لقاءات، والخسارة في 4 مواجهات.

سجل لاعبو النصر 36 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 14 هدفًا، كثاني أقوى خط دفاع في البطولة.

ويتقاسم الثنائي حسن الراهب ومحمد السهلاوي، لقب هداف الفريق بالدوري، برصيد 6 أهداف لكل منهما.

كما يتقاسم الثنائي إيفان توميتشاك وخالد الغامدي صدارة الأكثر صناعة للأهداف، برصيد 4 أهداف لكل منهما.

إجمالي عدد البطاقات الملونة التي حصل عليها لاعبو الفريق 37 بطاقة، ولم يتعرض لاعبوه لأي طرد أو إقصاء.

الاتحاد: يتواجد الاتحاد في المركز الرابع بترتيب المسابقة، برصيد 44 نقطة، حصدها من الفوز في 15 مواجهة والتعادل في مباراتين، والهزيمة في 4 لقاءات، علمًا بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد خصم 3 نقاط بسبب عدم سداده مستحقات أحد اللاعبين السابقين.

سجل لاعبو الاتحاد 45 هدفًا كثالث أقوى خط هجوم، في حين اهتزت شباكهم في 27 مناسبة.

ويتصدر المصري محمود عبدالمنعم (كهربا)، قائمة هدافي الفريق برصيد 13 هدفًا، ويعقبه فهد المولد بـ11 هدفًا.

ويحتل كارلوس فيلانويفا، المركز الأول في قائمة الأكثر صناعة للأهداف للفريق وبالبطولة بشكل عام برصيد 7 أهداف.

وحصل لاعبو الاتحاد على 37 بطاقة صفراء، وتعرض لاعبوه للطرد في 3 مناسبات.