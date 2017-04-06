نايف هزازي يكشف أسباب غيابه عن تدريبات نادي النصر السعودي (فيديو)

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

أثار لاعب نادي النصر السعودي، نايف هزازي، الجدل مجددًا بتصريحاته النارية إذ أكد أن لديه طاقة للصبر على المتأخرات المالية موضحًا أنها أثرت على مستواه الفني.

وتغيب اللاعب عدة أيام أخيرًا عن تدريبات نادي النصر.

وقال هزازي لبرنامج في المرمى “لدى نادي النصر مشاكل إدارية ومالية وفنية ولكن لا يوجد أي خلافات خاصة بيني وبين الأمير فيصل بن تركي”.

واعتذر “هزازي” عن التعليق على مطالبات استقالة رئيس النصر إذ قال “الأمر بين الرئيس والجمهور”.

وأوضح اللاعب أن عدم حضوره للتدريبات كان بسبب مشاكل نفسية.

ووعد اللاعب الجمهور بتقديم كل الجهد مع المنتخب السعودي، ورفض الحديث حول عودته للتدريبات قائلا “أعلم أنه بعد لقائي هذا ستظهر بعض الأمور ولكن أتقبل كل القرارات الداخلية في النادي”.

وكان اللاعب نايف هزازي أثار ضجة واسعة بعد لقاء النصر والهلال الأخير في كأس الملك والتي انتهت بخسارة فريقه 0 / 2 بتصريحاته واحتجاجه بركل المايك بعد تبديله.