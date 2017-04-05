السعودية.. تقارير تكشف موعد اعتزال حسين عبدالغني قائد نادي النصر

المصدر: إرم نيوز

قالت تقارير صحافية سعودية إن حسين عبدالغني قائد فريق النصر السعودي أبلغ إدارة ناديه بنيته الاعتزال نهاية الموسم الحالي.

الموعد الجديد يخالف تقارير أخرى أفادت برغبة اللاعب في الاستمرار في الملاعب لموسم آخر على الأقل.

ويجهز عبدالغني لفيلم عن مسيرته في الملاعب الخضراء.

ولم يعلق النصر أو اللاعب حتى الآن على الأخبار المتداولة بشأن موعد اعتزاله.

إلى ذلك، قال الإعلامي المنتمي لنادي النصر السعودي عبدالعزيز المريسل، إن “هناك من لا يرغب في تواجد الأمير فيصل بن تركي رئيسًا للنادي الأصفر، ولا يتمنى الخير للنادي في وجوده”.

وشدد المريسل في تصريحات تلفزيونية على أن رحيل بن تركي سيكون كارثة على النصر، كاشفًا عن تسديد الأخير لـ25% من ديون النادي.

يذكر أن تقارير صحافية سعودية زعمت استقالة بن تركي من رئاسة النصر، إلا أن الأمير عاد ونفاها تماما.