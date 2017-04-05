السعودية.. تفاصيل ملاسنة نجمي النصر قبل مواجهة نادي الهلال

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

كشفت مصادر قريبة للغاية من إدارة النصر السعودي، عن ملاسنة كادت أن تصل للتشابك بالأيدي بين نجمي الفريق أحمد الفريدي وحسين عبد الغني قبل مباراة الديربي الماضية بين الهلال والنصر، في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، وهي المباراة التي انتهت بفوز الهلال بهدفين.

الفريدي وجّه اتهاماً صريحاً لعبدالغني بأنه السبب في مشاكل الفريق طيلة الفترة الماضية وأنه السبب في خسارة الفريق لنهائي كأس ولي العهد أمام الاتحاد إضافة لتردي نتائجهم في الدوري.

من جهة أخرى، قالت ذات المصادر إن هناك تراكمات بدأت منذ الأسبوع الذي سبق إقامة نهائي كأس ولي العهد بين النصر والاتحاد، حيث قامت إدارة النصر بصرف جزء من مقدمات العقود للثلاثي حسين عبدالغني وعبدالله العنزي ومحمد السهلاوي، في حين تجاهلت الحقوق المتأخرة للمهاجم نايف هزازي الذي غضب من كثرة الوعود التي قدمتها إدارة النصر بسداد جزء من مستحقاته.