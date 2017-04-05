“كاس” تزيد أوجاع نادي النصر السعودي

المصدر: إرم نيوز

ألزمت محكمة التحكيم الرياضية “كاس” إدارة نادي النصر السعودي بتسليم الدفعة الثانية المستحقة لنادي فلامينغو البرازيلي، بواقع مليوني يورو، والتي تمثل قيمة شراء البطاقة الدولية للمهاجم البرازيلي هيرناني دي سوزا في القسم الأول من موسم 2014-2015 والبالغة أربعة ملايين و500 يورو، وتم فرض قرابة 400 ألف يورو نظير التأخير في سداد الدفعة الأولى والتي كانت تبلغ مليونين و500 ألف يورو، وتم تحويلها للجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل ثلاثة أشهر.

وتشكل قضية فلامينغو البرازيلي أصعب القضايا على الادارة “الصفراء” في الفترة القليلة المقبلة كونها باتت مضطره لتسليم قرابة 20 مليون ريال لإدارة فلامينغو، وفقا لما ذكرته صحيفة “الرياض”.

من جهة أخرى، أعلنت إدارة النصر، أمس الثلاثاء، غياب المدافع عمر هوساوي عن مباراة الاتحاد، يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الأسبوع الـ22 من “دوري جميل” بعد أن أثبتت الفحوصات تعرضه لكدمة في الركبة يحتاج على إثرها للراحة خمسة أيام، وواصل المهاجم نايف هزازي غيابه عن التدريبات لليوم الثاني على التوالي وتؤكد المصادر إلى رغبة اللاعب في اجراء مخالصة نهائية مع النصر لتأخر استلامه مستحقاته منذ بداية الموسم الحالي بالإضافة إلى عدم منحه الفرصة الكافية للمشاركة مع الفريق، وضمت قائمة الغائبين المهاجم حسن الراهب والحارس عبدالله الشمري بإذن من الإدارة.‏