السعودية.. محمد العويس يرفض عرضًا ماليًا ضخمًا من الشباب

المصدر: إرم نيوز ـ الرياض

فتح محمد العويس، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي، عرضا من ناديه لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي مقابل 6 ملايين ريال في الموسم الواحد.

ودخل العويس في فترة التوقيع الحرة يناير الجاري.

وقالت صحيفة مكة السعودية إن رفض العويس لهذا العرض الضخم جاء بعدما أنهى اتفاقه مع نادي الهلال.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك احتمالات أخرى لتغير وجهة اللاعب تجاه الأهلي السعودي أيضا.

يذكر أن العويس الذي انضم لقائمة المنتخب السعودي مؤخرًا، يعاني مع ناديه الشباب على مستوى النتائج بخلاف أزمة مالية طارئة ضربت الليوث مؤخرا.