وليد الفراج يسخر من مرتضى منصور: “ما عاد في رز ولا سكر” (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

سخر وليد الفراج، مقدم برنامج أكشن يا دوري من تصريحات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك التي طلب خلالها من نادي الاتحاد السعودي 40 مليون يورو نظير انتقال اللاعب محمود كهربا للفريق بشكل نهائي.

ويلعب كهربا في الاتحاد السعودي معارا من الزمالك، ويقدم مستويات مبهرة، ما دفع الاتحاد السعودي لإبداء رغبته في ضمه بشكل نهائي.

وقال الفراج موجها حديثه لمرتضى منصور إن المبلغ المطلوب في صفقة اللاعب مبالغ فيه للغاية، كما طلب منه دفع نصفه للاعب حينما يعود للزمالك.

وقال الفراج ساخرا من مرتضى “ما عاد في رز ولا سكر”.

كان الفراج قد غني لمرتضى في حلقة سابقة “أنا بحبك يا مرتضى، خلال أزمة الأخير مع الأهلي السعودي،ما خلق ضده حالة كبيرة من الغضب في السعودية”.

يذكر أن الفراج يرمى لأزمة نقص السكر التي تعاني منها مصر خلال الأشهر الأخيرة، والأرز إشارة إلى جملة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الشهيرة.