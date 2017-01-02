السعودية.. رئيس نادي الاتحاد يكشف موقفه من الاستقالة

المصدر: إرم نيوز

وجّه حاتم باعشن رئيس نادي الاتحاد السعودي، رسالة لجماهير الفريق، بعد خصم 3 نقاط من رصيد الفريق في بطولة الدوري المحلي.

وقال باعشن على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “جمهور الذهب؛ أنا أحب الاتحاد مثلكم، أرجو منكم البعد عن التحزّبات، ودعونا نجمّع ولا نفرّق، وأن نكون فعلًا متّحدين، حول اسم نادينا الاتحاد”.

وعن احتمالية استقالته من منصبه بعد الأحداث التي عصفت بالاتحاد في الفترة الأخيرة: “أنا باقٍ ولن أستقيل”.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قرر خصم 3 نقاط من رصيد الاتحاد بسبب تأخره في دفع كامل مستحقات اللاعب الأرجنتيني السابق مانسو، وهو ما أدى لتراجع ترتيب الفريق إلى المركز الثالث.