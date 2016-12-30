أروع لقطات مباراة الاتحاد وأتلتيكو مدريد (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

تغلب أتلتيكو مدريد على مضيفه الاتحاد السعودي في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب “الجوهرة” بمدينة جدة، بمناسبة مرور 90 عامًا على تأسيس نادي الاتحاد.

وتقدم أتلتيكو مدريد عن طريق خوان فران في الدقيقة 23 ثم تعادل المصري محمود كهربا في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني تقدم أحمد العكايشي للاتحاد في الدقيقة 45 ثم عادل فرناندو توريس النتيجة في الدقيقة 71.

واختتم خوسي ماريا خيمينيز أهداف اللقاء في الدقيقة 71، لتنتتهي المباراة بفوز أتلتيكو مدريد 3/2

وشهد ملعب اللقاء أجواءً احتفالية رائعة، وهو الأمر الذي شكل مفاجأة لدييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد،حيث عبّر عن إعجابه الشديد بالأجواء التي شهدها ملعب اللقاء.

وكتب أتلتيكو مدريد على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر “استقبال رهيب من جمهور الاتحاد لدييغو سيميوني واللاعبين” وأرفق صورًا لسيميوني وهو يلقي التحية على جماهير الاتحاد.

وصممت جماهير الاتحاد “تيفو رائع” حمل عنوان “روح الاتحاد” وسط هتافات حماسية رائعة طوال دقائق المباراة.

وشهدت المباراة تألقًا ملفتًا للنجم المصري محمود عبدالمنعم “كهربا” الذي قدّم لمحات فنية رائعة، وسجل هدفًا وصنع آخر.

كما شهدت المباراة حادثة مثيرة للجدل، بعدما أطلقت جماهير الاتحاد صافرات الاستهجان ضد رئيس النادي السابق عادل جمجوم الذي كان متواجدًا في الملعب.