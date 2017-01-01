إنفانتينو يهنئ عادل عزت برئاسة الاتحاد السعودي

تلقى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل بن محمد عزت، اتصالًا هاتفيًا من غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) هنّأه فيها بالفوز برئاسة مجلس إدارة الاتحاد في الانتخابات التي أُجريت أمس السبت بمدينة الرياض في دورتها الثانية.

وتمنى إنفانتينو التوفيق لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديد، في مواصلة مسيرة نماء رياضة كرة القدم في المملكة العربية السعودية، على مختلف الأصعدة، مبينًا بأن الاتحاد الدولي سيكون كعادته داعمًا، ومساندًا لكل ما من شأنه تطوير رياضة كرة القدم وتقدمها.

من جهته، قدّم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم شكره وتقديره لإنفانتينو على تهنئته وأمنياته، معربًا عن اعتزازه باهتمام ودعم الفيفا للاتحاد السعودي.

كما تلقى عزت اتصالًا هاتفًيا من الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، هنأه فيه بفوزه برئاسة الاتحاد السعودي، حيث قدّم الشيخ سلمان التهنئة له ولأعضاء مجلس إدارة الاتحاد كافة، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في هذه الولاية الجديدة في إدارة الاتحاد السعودي.