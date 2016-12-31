من هو عادل عزت رئيس اتحاد الكرة السعودي الجديد؟

المصدر: إرم نيوز

يملك عادل عزت، الرئيس الجديد للاتحاد السعودي لكرة القدم خبرات واسعة وتجارب عديدة تؤهله للنجاح في قيادة سفينة الاتحاد لأربع سنوات جديدة، بعد أن حسم السباق الانتخابي لصالحه اليوم، على حساب منافسه الأبرز عادل المالك.

ويتمتع بخبرة كبيرة على الصعيد المالي، من خلال تجربته وعمله في المجال التسويقي والإداري، كما اكتسب خبرة تصل إلى قرابة الـ20 عامًا في مجال إدارة الأعمال والتسويق داخل وخارج المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى توليه منصب المدير العام التنفيذي لدوري عبداللطيف جميل.

ويحمل عزت عدة شهادات أبرزها دكتوراه في التسويق من جامعة باريس، ودرجة الماجيستير في إدارة الأعمال من جامعة مانشستر في بريطانيا، بالإضافة إلى بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة الملك عبدالعزيز.

وقبيل ترشحه بشكل رسمي لرئاسة الاتحاد، تقدم عزت باستقالته من منصب الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الورق السعودية، وهو المنصب الأخير له قبل جلوسه على كرسي رئاسة اتحاد الكرة السعودي.

وكان لعزت مبادرة نالت اعجاب الكثير من السعوديين خلال عام 2016، بعدما تكفل بالتيفو الخاص بمباراة المنتخب السعودي مع نظيره الأسترالي، التي أقيمت يوم 6 أكتوبر الماضي، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2018.

مارس العمل في الاعلام الرياضي ككاتب رياضي وأصبح عضو شرف في الأهلي السعودي على مدى عقد من الزمان، ثم اتجه بعد ذلك للمجال الخاص الرياضي والاستثمار في شركة عبداللطيف جميل منذ نحو عشر سنوات.