رسميًّا.. عادل عزت رئيسًا لاتحاد كرة القدم السعودي

المصدر: إرم نيوز

حسم عادل عزت السباق على رئاسة مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد تفوقه في الجولة الثالثة لانتخابات الرئاسة على سلمان المالك، اليوم السبت.

وحصد عزت 25 صوتا مقابل 17 للمالك في الجولة الثالثة بعد إجراء الجولتين الأولى والثانية بمشاركة أربعة مرشحين بوجود خالد المعمر ونجيب أبو عظمة أيضا.

وسيخلف عزت، وهو خبير في التسويق وإدارة الأعمال، أحمد عيد الذي تولى المسؤولية في 2013.

وقال الاتحاد السعودي للعبة عبر حسابه على تويتر فور انتهاء فرز الأصوات “رسميا: الأستاذ عادل بن محمد عزت رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم 2017-2020”.

واحتكمت لجنة الانتخابات إلى 3 جولات لتحسم السباق الرباعي بين المرشحين فيما بلغت أصوات أعضاء الجمعية العمومية 42 صوتا بعد حجب اللجنة الأولمبية السعودية أصواتها الخمسة.

وفي الجولة الأولى حصل عزت على 15 صوتا والمعمر على 14 صوتا فيما نال المالك 12 صوتا وأبو عظمة صوتا وحيدا وهو ما جعله يغادر السباق.

وفي الجولة الثانية حصد عزت 20 صوتا والمالك 12 صوتا والمعمر عشرة أصوات ليغادر السباق الذي حسمه عزت في الجولة الأخيرة.

وعقب حسمه للمنصب قال عزت، المدير التنفيذي لدوري المحترفين المحلي، لوسائل إعلام سعودية: “أشكر حكومة خادم الحرمين على الدعم اللامتناهي للرياضة والشباب وأيضا كل الشكر لجهود الأمير عبد الله بن مساعد على جهوده الجبارة لنقل الرياضة لعصر ذهبي جديد”.

وأضاف: “شكرا لأحمد عيد وأعضاء مجلس إدارته على الجهد الجبار الذي قاموا به ولأعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم وإن شاء الله أن أكون أحسن مما تظنون وننقل الكرة السعودية إلى عصر ذهبي جديد”.