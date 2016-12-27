شاهد سخرية مشجع سعودي غاضب لخسارة الهلال أمام النصر (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

سخر مشجع لنادي الهلال السعودي، من خسارة الفريق أمام النصر في نصف نهائي كأس ولي العهد، حث سجل فيديو خلال خروجه برفقة مجموعة أخرى من المشجعين من الملعب.

وتم تداول فيديو المشجع الهلالي بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة.

مشجع هلالي: لو حطينا قيمة التذاكر في لحمة حاشي وتابعنا المباراة بالاستراحة ابرك #الهلال_و_النصر pic.twitter.com/o5fo8uC80p — KoooraWorld (@KoooraWorld) December 27, 2016

وقررت إدارة النصر صرف مكافأة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم قدرها 15 ألف جنيه لكل لاعب وذلك بعد الفوز على الهلال 2 / صفر.

وحرص رئيس نادي النصر السعودي فيصل بن تركي على تهنئة الجماهير بهذا الفوز.

وأشاد رئيس النادي بلاعبي فريقه، حيث قال في تصريحات إذاعية عقب المباراة: “ظهر النصر بصورة جيدة منذ بداية المباراة واستحق الفوز بها والتأهل للمباراة النهائية”.

وأبدى بن تركي تعجبه من الانتقادات التي يتعرض لها مدرب الفريق زوران ماميتش قائلا “تأهلنا للمباراة النهائية في كأس ولي العهد وننافس على لقب الدوري ورغم ذلك تجد حالة من عدم الرضا عن أداء المدرب مع الفريق”.