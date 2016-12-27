4 أمور يجب أن تعرفها قبل مواجهة الأهلي والاتحاد في ديربي جدة

المصدر: كريم محمد– إرم نيوز

يتابع عشاق الكرة السعودية، المواجهة النارية والمرتقبة التي تجمع عملاقي مدينة جدة، الاتحاد والأهلي، مساء الثلاثاء، في دور الأربعة، ببطولة كأس ولي العهد السعودي لكرة القدم.

وحجز فريق النصر بطاقة التأهل الأولى للدور النهائي، بعد أن حقق فوزًا مثيرًا على حساب الهلال بثنائية دون رد، لتبقى الأضواء مركزة على لقاء الديربي المرتقب بين الاتحاد والأهلي.

وترصد “إرم نيوز” في التقرير التالي، أبرز ملامح صراع الديربي بين الاتحاد والأهلي..

تفوق أهلاوي وروح الثأر

يتفوق الأهلي في اللقاءات الأخيرة على حساب الاتحاد في الديربي، في ظل الظروف الصعبة التي مر بها عميد الأندية السعودية في السنوات الماضية، قبل أن يتحسن في الموسم الحالي.

ولم يخسر الأهلي لقاء الديربي على مدار 13 مباراة متتالية، وكان آخر فوز حققه الاتحاد بهدف نظيف، سجله نايف هزازي لاعب النصر الحالي يوم 22 أكتوبر 2012 في ذهاب دوري أبطال آسيا.

ويدخل الاتحاد اللقاء بدافع الثأر من هزيمة الفريق في لقاء نصف نهائي كأس ولي العهد العام الماضي بهدف نظيف، سجله وقتها فهد اليماني، وبالتالي الاتحاد يسعى للتأهل لنهائي البطولة لأول مرة منذ 9 أعوام كاملة، حيث كان آخر تأهل عام 2007 بينما يأمل الأهلي الصعود للنهائي للبطولة الثالثة على التوالي.

تطور الاتحاد

يأمل الاتحاد أن يثبت للجميع أنه أصبح فريقًا مختلفًا ومتطورًا عن السنوات الماضية، التي شهدت تراجعًا حادًا في أداء ومردود عميد الأندية السعودية.

ونجح الاتحاد في الموسم الحالي بالعودة للمنافسة على لقب الدوري السعودي، ويحتل المركز الثالث برصيد 31 نقطة بعد خصم 3 نقاط من رصيد الفريق، وتمكن العميد من تحقيق الفوز 11 مرة في 14 لقاء كما تعادل مرة وخسر مرتين، وسجل في الدوري 36 هدفًا وهو أقوى هجوم وتلقى 18 هدفًا.

ويراهن الاتحاد على قدرات مديره الفني التشيلي سييرا، الذي أعاد بريق عميد الأندية السعودية هذا الموسم، بعدما صنع فريقًا يلعب كرة ممتعة وهجومية، وقال سييرا قبل اللقاء إن هذه المواجهة أمام الأهلي وبأجواء الديربي ونصف نهائي الكأس، ستكون نارية.

تراجع الأهلي

في المقابل، يعيش الأهلي موسمًا مهزوزًا بدأ مع المدرب البرتغالي جوزيه غوميز، ولكن الأخير لم يستمر بسبب تراجع النتائج وعاد السويسري كريستيان جروس لقيادة الفريق.

ويحتل الأهلي في مسابقة الدوري المركز الثاني، برصيد 31 نقطة بعدما تلقى 3 هزائم وتعادل مرة وفاز في 10 لقاءات، ويراهن الراقي على خبرات مديره الفني جروس ، الذي استطاع أن يعيد التوازن للفريق بسرعة ويعود للمنافسة بكل قوة.

وسجل الأهلي 34 هدفًا في مشوار الدوري، كما أنه تلقى 15 هدفًا، ويعد حامل لقب الدوري السعودي الأكثر انسجامًا واستقرارًا، من النواحي المالية والإدارية.

الأجانب يصنعون الفارق

تبدو الموقعة الفنية في لقاء الديربي مرتبطة بأقدام اللاعبين الأجانب، وخاصة في ظل وجود أكثر من لاعب موهوب وهداف وقادر على هز الشباك.

يراهن الاتحاد على قدرات مهاجمه المصري، محمود عبد المنعم “كهربا” الذي يقدم موسمًا رائعًا وسجل 12 هدفًا في مسابقة الدوري، وأثبت أنه صفقة من العيار الثقيل في هجوم العميد بجانب التونسي أحمد العكايشي ولاعب الوسط الكويتي فهد الأنصاري، وهو الثلاثي الأبرز في تشكيلة العميد.

أما الأهلي فيبقى السوري عمر السومة نجم الشباك في تشكيلة الفريق فهو هداف الدوري هذا الموسم، برصيد 16 هدفًا وأحد نجوم الدوري السعودي، واستطاع أن يحفر اسمه في قلوب عشاق الأهلي.

ويعتمد الأهلي على قدرات أكثر من لاعب أجنبي، مثل المصري محمد عبد الشافي واليوناني فتفازيديس العقل المفكر في تشكيلة غروس.

ويرى المدرب المصري طه إسماعيل، المدير الفني الأسبق لمنتخب السعودية، في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز” أن الكرة السعودية تطورت بشكل كبير، وهو ما يظهر في حجم التنافسية خلال المواسم الأخيرة.

وأشار إسماعيل إلى أن كهربا يقدم مستويات مميزة، وقادر على صناعة الفارق في هجوم الاتحاد مع العكايشي، موضحًا أن السومة، أصبح أكثر نضجًا ويملك خبرات الكرة السعودية، بجانب عبد الشافي الظهير الأيسر، صاحب المستوى الثابت.