وفاة لاعب كرة قدم سعودي داخل الملعب

المصدر: قحطان العبوش– إرم نيوز

لقي لاعب كرة قدم سعودي شاب في فريق للهواة، يوم الاثنين، مصرعه داخل أحد ملاعب كرة القدم في مدينة القطيف شرق السعودية.

وقالت تقارير محلية إن الشاب الثلاثيني، عبدالعزيز سعيد المرهون، كان يلعب مع رفاقه داخل الملعب قبل أن يسقط على الأرض بشكل مفاجئ ويفارق الحياة.

وقال مدونون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي إن الشاب فارق الحياة قبل أن يسعفه رفاقه إلى المستشفى.

ولم يعرف بعد السبب الرئيس لوفاة الشاب داخل الملعب، وما إذا كان “بلع اللسان” الذي يعد السبب الأكثر شيوعًا لوفاة اللاعبين داخل الملاعب، هو سبب الوفاة.