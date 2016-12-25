الاتحاد السعودي: أزمة النقاط الثلاث في طريقها للحل

المصدر: الرياض - إرم نيوز

أعلن نادي الاتحاد – الذي فقد صدارة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم بعد عقوبة من الاتحاد الدولي (الفيفا) – أنه توصل لاتفاق مع لاعبه السابق داميان مانسو بسبب نزاع تسبب في خصم 3 نقاط.

وتم خصم النقاط بالفعل من الاتحاد أمس السبت ليتراجع للمركز الثالث في الدوري بفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر.

وقال نادي الاتحاد في بيان: “تؤكد إدارة نادي الاتحاد بأنها منذ تلقيها طلب حسم (خصم) النقاط الثلاث لم تدّخر جهدًا لتصحيح الوضع وإزالة الأسباب التي كانت وراء هذا الإجراء للمحافظة على النقاط الثلاث وقامت بالتواصل مع كافة الأطراف المعنية بالموضوع”.

وأضاف “ساهمت جهود الإدارة في الوصول إلى اتفاق مع الممثل القانوني للاعب مانسو بطلب تعليق حسم النقاط الثلاث للوصول إلى تسوية للإشكاليات التي كانت وراء تداعيات هذه القضية”.

وتابع البيان “في هذا الخصوص تلقينا صورة من خطاب الممثل القانوني للاعب والموجه إلى لجنة الانضباط بالفيفا”.

وكان الفيفا عاقب نادي الاتحاد بسبب نزاع مع لاعبه الأرجنتيني السابق مانسو عقب فسخ التعاقد بين الطرفين في 2008.

ويظهر الاتحاد بشكل قوي هذا الموسم ويدين بفضل كبير في ذلك إلى لاعبيه الأجانب وهم المصري محمود عبدالمنعم “كهربا” والتونسي أحمد العكايشي والتشيلي كارلوس فيلانويفا والكويتي فهد الأنصاري.

وبعد 14 جولة يملك الاتحاد 31 نقطة بعد خصم 3 نقاط ويتأخر بفارق الأهداف عن غريمه الأهلي قبل أن يلتقي الفريقان في مباراة قمة قبل نهائي كأس ولي العهد يوم الثلاثاء المقبل.