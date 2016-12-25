السعودية.. الاتحاد يستعين بمحامٍ إسباني لإعادة النقاط الثلاث

المصدر: إرم نيوز

يتجه فريق الاتحاد السعودي للاستعانة بمحامٍ إسباني بهدف استعادة النقاط الثلاث التي خصمها الاتحاد الدولي (الفيفا) من رصيده بالدوري السعودي.

وقالت تقارير رياضية سعودية إن رئيس الاتحاد، حاتم باعشن سيستعين بمحامٍ إسباني لاتباع الإجراءات القانونية التي تعيد نقاط الاتحاد.

وتراجع الاتحاد للمركز الثالث في الدوري خلف الهلال والأهلي، بعد خصم 3 نقاط من رصيده، بسبب عدم دفع كامل مستحقات الأرجنتيني مانسو.

ويتوجه وفد الاتحاد بعد ذلك إلى زيوريخ لعرض مستنداتهم على محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، والتي تؤكد وفاء النادي بمستحقات المحترف الأرجنتيني مانسو كاملة، وأن هناك بعض الأخطاء التي لا يتحملها نادي الاتحاد.

ويخشى مراقبون أن تمتد قرارات الفيفا إلى المنتخب الأول وخصم نقاط من رصيده في تصفيات آسيا لكأس العالم 2018.