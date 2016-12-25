الاتحاد السعودي: نعمل على استعادة النقاط المحسومة

المصدر: متابعات - إرم نيوز

أكدت إدارة نادي الاتحاد السعودي، اليوم الأحد، أنها تعمل على استعادة النقاط الثلاث التي تم حسمت منه بالسبل القانونية كافة.

وقالت الإدارة في بيان لها، إنها تلقت بكل أسف قرار التنفيذ الصادر عن لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي بحسم 3 نقاط من رصيد الفريق في مسابقة دوري جميل، استجابة لطلب لجنة الانضباط بالفيفا وفقا لتداعيات قضية اللاعب “مانسو”.

وأشارت الإدارة إلى أنها منذ تلقيها طلب حسم النقاط وهي لم تدخر جهدًا لتصحيح الوضع وإزالة الأسباب التي كانت وراء هذا الإجراء، وقامت بالتواصل مع جميع الأطراف المعنية بالموضوع، مفيدة أن هذه الجهود قد ساهمت في الوصول إلى اتفاق مع الممثل القانوني لـ”مانسو” بطلب تعليق الحسم للوصول إلى تسوية للإشكاليات التي كانت وراء تداعيات هذه القضية، مضيفة أنها تلقت صورة من خطاب الممثل القانوني للاعب والموجه إلى لجنة الانضباط بالفيفا.