رسميًا.. خصم 3 نقاط من رصيد الاتحاد السعودي

المصدر: إرم نيوز - خاص

تلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم خطابًا من الاتحاد الدولي (الفيفا) يفيد بخصم 3 نقاط من رصيد فريق الاتحاد في مسابقة الدوري المحلي.

ويعود خصم النقاط الثلاث من رصيد الاتحاد بسبب قصة لاعب الوسط الأرجنتيني مانسو، الذي لم يحصل على كامل مستحقاته من فريق الاتحاد.

وشدد الاتحاد الدولي على الاتحاد السعودي بسرعة تنفيذ القرار مع تزويده به.

بهذا يتراجع رصيد الاتحاد إلى 31 نقطة في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط عن الهلال الذي أصبح بطلًا للشتاء.

ونشر حساب الاتحاد السعودي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” جدول الدوري الجديد والذي شهد تراجع نادي الاتحاد – الذي تُوِّج باللقب لآخر مرة في 2009 .

ويمثل قرار الفيفا صدمة لجماهير الاتحاد والتي كانت تأمل بتجنب قرار الفيفا، خاصة مع تحركات إدارة الفريق لإقناع الفيفا بعدم فرض عقوبة خصم النقاط من رصيد العميد.