رئيس الاتحاد السعودي: الفيفا سيتراجع عن خصم النقاط الثلاث (فيديو)

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

طمأن حاتم باعشن رئيس نادي الاتحاد السعودي جماهير فريقه في حديث معهم قبل مواجهة الرائد في الجولة الـ 14 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وقال باعشن في حديثه للجماهير إن قضية الاتحاد مع الفيفا محسومة لصالحه، وإن الفيفا لن يخصم نقاطًا من العميد.

وقال باعشن “مساء أمس تم سداد كامل مبالغ مانسو والمحكمة الرياضية وبمشيئة الله النقاط محفوظة.”

وتابع “لن يتم حسم أي نقاط من الاتحاد وننتظر قرار الفيفا النهائي بداية العام المقبل.

كما طمأن باعشن جماهير العميد بشأن استمرار المحترف الكويتي فهد الأنصاري في صفوف الفريق الموسم المقبل.