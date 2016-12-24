السعودي محمد قاسم يرشم الصليب.. ويثير غضبًا عارمًا (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

أثار محمد قاسم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي غضبا عارما في المملكة العربية السعودية، حينما رشم الصليب أثناء نزوله بديلا خلال مباراة الاتحاد والرائد بالدوري السعودي.

وتسبب اللاعب السعودي المسلم في موجة غضب عارمة في المملكة بعدما شوهد تصرفه على نطاق واسع.

وطالب الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال السعودي السابق عبر حسابه على تويتر بتطبيق عقوبة مغلظة على اللاعب لما بدر منه، مشيرا إلى ضرورة ألا تمر الواقعة مرور الكرام.

وأبدى الإعلامي وليد الفراج استغرابه من تصرف محمد قاسم، مؤكدا ضرورة تفسير الأمر وتوضيحه حتى لا يقلده اللاعبون الصغار.

من جهته قال اللاعب محمد قاسم أنه مسلم، متعهدا بعدم تكرار ذلك السلوك، وشدد محمد قاسم على أن إشارته فهمت بشكل خاطئ.

ودافع آخرون عن اللاعب إذ قال مغرد يدعى رائد العصيمي “حركة محمد قاسم فسرت بشكل خاطئ للأسف.. اللاعب كان رافعا السبابة وحركت جسمه أعطت إيحاءً خاطئا”.

وغرد الأمير محمد بن فيصل من جديد “بعد مشاهدة اللقطة الخاصة بمحمد قاسم والتي توضح بانه لم يفعل شيئا وتختلف عن اللقطة التي انتشرت بتويتر أعتذر للاعب متميناً له التوفيق”.