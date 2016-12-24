مانشستر سيتي يدخل سباق ضم غريزمان

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

سيواجه مانشستر يونايتد معركة شرسة مع جاره اللدود مانشستر سيتي على التعاقد مع الفرنسي أنطوان غريزمان هداف أتليتكو مدريد الإسباني.

وذكرت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية أن سيتي وضع أفضل لاعب فرنسي في 2016 هدفا له بعدما سبقه ودخل معه في مفاوضات مانشستر يونايتد.

ولا شك أن هذه المضاربة بين قطبي مانشستر ستزيد من المقابل المادي الذي سيطلبه أتلتيكو لهدافه الأول الذي يرتبط بعد مع النادي حتى 2021.

وبدأ مانشستر يونايتد اتصالاته الجادة بالفعل وعرض أكثر من 60 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع الهداف البالغ من العمر 25 عاما.

وطلب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني ليونايتد إعطاء الأولوية للتعاقد مع مهاجم صريح قادر على ربط خطي الوسط بالهجوم.

ويرى المدرب الاستثنائي أن التعاقد مع غريزمان القرار المثالي للحصول على أكبر استفادة من التعاقدات الصيفية الأخيرة خاصة بول بوغبا وزلاتان إبراهيموفيتش.

وعلى الورق يبدو سيتي الأنسب لضم غريزمان في ظل احتمالية أن يواصل يونايتد غيابه عن دوري الأبطال للموسم الثالث على التوالي بينما فريق المدرب بيب غوارديولا يحتل أحد المراكز الأربعة الأولى منذ بداية الموسم الحالي.

لكن مورينيو يعتمد على الصداقة الوطيدة بين بوغبا ومواطنه غريزمان ، حيث تناقش بوغبا مع صديقه في مسألة انضمامه لأولد ترافورد.

ومن المؤكد أن أتلتيكو لن يبيع غريزمان لمنافسيه ريال مدريد أو برشلونة في حين يفضل المهاجم الشاب اللعب لمانشستر يونايتد لكن الوضع قد يتغير بعد انضمام سيتي للمنافسة عليه.