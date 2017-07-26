مفاجأة.. قناة مصرية تعلن شراء حقوق بث السوبر الإسباني

فجر الملياردير المصري أحمد أبوهشيمة رجل الأعمال المالك لمجموعة شركات “إعلام المصريين” مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أعلن عبر بيان رسمي شراء حقوق بث مباراتي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم بين ريال مدريد بطل الدوري وبرشلونة بطل كأس الملك يومي 13 و16 من أغسطس المقبل.

وأكد أبوهشيمة في بيان رسمي أنه تم الاتفاق على بث المباراتين على ملعبي كامب نو وسنتياجو برنابيو بشكل رسمي عبر قناة أون سبورت المصرية.

وأشار إلى أن الأمر يأتي ضمن وعوده بتطوير حقوق البث والتعاقد لبث مباريات عالمية وهو ما تحقق بإذاعة لقاء السوبر الإسباني.

وكان أبوهشيمة قد أبرم تعاقدًا إعلانيًّا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد مؤخرًا.