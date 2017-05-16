مصر.. محكمة تقضي بإلغاء التحفظ على أموال محمد أبوتريكة

المصدر: محمد منصور– إرم نيوز

أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الثلاثاء، بإلغاء قرار التحفظ على أموال لاعب الأهلي والمنتخب المصري محمد أبوتريكة الصادر من لجنة التخفظ على أموال الإخوان.

ورفض تقرير المحكمة، اليوم برئاسة المستشار محمد رسلان نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من الحكومة ضد حكم القضاء الإداري الذي قضى في وقت سابق بإلغاء قرار التحفظ على أموال أبوتريكة.

وكان محمد عثمان محامي أبو تريكة، طعن على قرار التحفظ علي أموال موكله أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري التي أصدرت حكمًا واجب النفاذ في يونيو الماضي بإلغاء التحفظ، وأقام أيضاً استشكالاً لتنفيذ الحكم قضت المحكمة بقبوله.

وطعنت هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن الحكومة، على حكم محكمة القضاء الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليا، التي أحالت الطعن إلى هيئة المفوضين بالمحكمة التي أصدرت توصية برفض طعن الحكومة.

وشكلت الحكومة المصرية لجنة لحصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين عقب اعتبار الجماعة “منظمة إرهابية” في ديسمبر 2013، بموجب قرار حكومي وأعلنت عبر عدة بيانات التحفظ على شركات ومستشفيات وأموال بعض الشخصيات الذين اعتبرتهم اللجنة تابعين للإخوان وبينهم “أبوتريكة”.