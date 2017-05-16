عمرو السولية يدخل حسابات مدرب منتخب مصر

المصدر: القاهرة – إرم نيوز

عاد عمرو السولية نجم خط وسط النادي الأهلي المصري، لحسابات الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري.

وتألق نجم وسط الأهلي خلال الفترة الماضية، وظهر بشكل مميز خلال مباريات الأحمر المحلية والأفريقية.

وهناك رغبة من جانب أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر بضمه، خلال المرحلة المقبلة، برفقة محمد النني وطارق حامد وسام مرسي.

وفي نفس السياق، تلقى رامي ربيعة مدافع الأهلي، اتصالات من جانب الجهاز الفني للمنتخب المصري، تطالبه بالاستمرار على المستوى الجيد الذي يقدمه حاليًا مع فريقه، بعد عودته للمشاركة مع الأهلي واستعادة مستواه الفني.

وكان ربيعة من ضمن القوام الأساسي لمنتخب مصر، قبل تعرضه للإصابة في الركبة، وشارك في أغلب مباريات المنتخب خلال تصفيات كأس الأمم الأخيرة.

وفي نفس السياق، هناك اتجاه في المنتخب المصري، لضم سعد الدين سمير لقائمة المنتخب استعدادًا لمواجهة تونس بتصفيات كأس العالم، رغم عدم مشاركة اللاعب في المباريات الأخيرة بسبب أزمة التجنيد الأخيرة.

بذلك، يقترب بذلك ثلاثي الأهلي رامي ربيعة وسعد سمير وأحمد حجازي من التواجد في قائمة المنتخب قبل لقاء تونس.

وفي نفس السياق، نصح هاني رمزي المدير الفني لمنتخب المحليين المصري، الجهاز الفني للمنتخب الأول، بضم هشام محمد لاعب مصر المقاصة، مؤكدًا أن الأخير لديه التزام تكتيكي كبير في وسط الملعب.

وتطور أداء هشام محمد بشكل كبير مع فريق المقاصة، ما جعله مطلوبًا في العديد من الأندية على رأسها الأهلي والزمالك.

وفي نفس السياق، استقر أحمد ناجي مدرب حراس المرمى بمنتخب مصر على ضم الحراس الثلاثي عصام الحضري وأحمد الشناوي وشريف إكرامي لقائمة منتخب مصر خلال مواجهة تونس.

ويرفض ناجي ضم أي حارس مرمى جديد خلال المرحلة المقبلة، للحفاظ استقرار المنتخب، مؤكدًا أنه يسعى في الوقت الحالي للحفاظ على القوام الأساسي.