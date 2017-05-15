مصر المقاصة يستعد لتعزيز صفوفه من النادي الأهلي

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

يحاول مسؤولو نادي مصر المقاصة البحث عن لاعبين مميزين لتدعيم صفوف الفريق خاصة وأن النادي بات على أعتاب المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، في حال حفاظه على المركز الثاني والذي ينفرد به عن أقرب ملاحقيه وهو نادي الزمالك.

وعلمت شبكة “إرم نيوز” أن إدارة النادي الفيومي تكثف جهودها من أجل ضم صالح جمعة لاعب وسط النادي الأهلي الموسم الجديد ولو على سبيل الإعارة.

ويريد المقاصة تكرار تجربة أحمد الشيخ هذا الموسم، حيث يرى إيهاب جلال المدير الفني للفريق، أن صالح من اللاعبين المميزين.

ومن المقرر أن يحسم اللاعب وجهته، بعدما تم تضييق الأمر عليه، وعدم مشاركته مع الأهلي خلال الفترة الماضية.

ومن جهة أخرى بات رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أعتاب الانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني المقبل استعدادًا لتونس.

وينوي كوبر الاستعانة باللاعب، في خط الدفاع في ظل عدم جاهزية أحمد حجازي، مدافع الأهلي الذي أصيب بتمزق في العضلة الضامة.

واستعاد ربيعة الكثير من مستواه خلال الفترة الماضية بعدما شارك بشكل متتال في مباريات المارد الأحمر.

إلى ذلك دخل عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي قائمة المرشحين للانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.

ويفكر كوبر بجدية في استدعاء اللاعب، خاصة في ظل مستوى طارق حامد المتراجع ، بالإضافة إلى ابتعاد محمد النني عن المشاركة في المباريات.

وقدّم السولية مردودًا مميزًا خلال الفترة الأخيرة مع الأهلي، حيث ظهرت إمكانات اللاعب بشكل مميز جدًا وهو ما خطف أنظار الجهاز الفني للمنتخب.