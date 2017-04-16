مصر.. أزمة موعد مباراة الزمالك والمقاصة تزداد تعقيدا

المصدر: إرم نيوز

يرفض نادي الزمالك بشكل قاطع التوجه لستاد بتروسبورت لمواجهة فريق مصر المقاصة في تمام الخامسة بالتوقيت المحلي المصري.

وعقد مجلس إدارة الزمالك اجتماعا رسميا، أكد خلاله عدم خوض المباراة.

واتفق الناديان على تأجيل المباراة وهو ما رفضه اتحاد الكرة المصري الذي رفض التأجيل، وأخطر الناديين بإقامة المباراة في موعدها على ستاد بتروسبورت.

كان الأمن المصري قد رفض إقامة المباراة أمس السبت بسبب احتفالات أقباط مصر.

وقال رئيس نادي الزمالك إن الفريق سيتدرب اليوم بمقر النادي ولن يذهب لستاد بتروسبورت، كما دعا لجنة الأندية التي يرأسها لاجتماع عاجل لمناقشة الأزمة.

وأكد نادي مصر المقاصة على ذهابه لملعب المباراة في الموعد المحدد، وهو ما فعله طاقم تحكيم المباراة بقيادة محمد فاروق.

وينتظر نادي الزمالك عقوبة خصم 3 نقاط من رصيده واعتباره مهزوما إذا لم يذهب لملعب المباراة في الموعد، كما سيتحمل غرامة مالية 200 ألف جنيه بخلاف تحمل خسائر المباراة الإعلانية وعوائد البث التلفزيوني.

وقالت مصادر إن الحكم سيذهب للملعب وسينتظر 20 دقيقة بعد موعد انطلاق المباراة ثم يعتبر الفريق غير الموجود منسحبا.

وتجرى محاولات حاليا لتأجيل المباراة تفاديا لأزمة مع نادي الزمالك قد تكلفه تعثرا أكبر في موقفه بجدول الدوري العام المصري حيث خسر الفريق آخر 4 مباريات محلية.