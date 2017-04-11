تأجيل مباراة المقاصة والزمالك في الدوري المصري.. تعرف على الموعد الجديد

المصدر: أحمد رامي- إرم نيوز

أكد اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبوريدة فشل التوصل لتحديد موعد للقاء الزمالك ومصر المقاصة والذي طلبت وزارة الداخلية تأجيله بسبب التزامن مع احتفالات المسيحيين.

وقال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة “إرم نيوز” “قرر اتحاد الكرة بشكل رسمى تأجيل مباراة الزمالك والمقاصة بالدوري المحدد لها السبت المقبل بناء على طلب الجهات الأمنية”.

وأضاف حسين “الأمن رفض إقامة المباراة يوم الجمعة المقبل ليتم تأجيلها لموعد يتحدد في وقت لاحق بمعرفة لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين”.

يذكر أن الزمالك والمقاصة كانا رحبا بتأجيل المباراة خاصة بعد طلب الأمن بسبب احتفالات المسيحيين بعيد سبت النور.

وقال الاتحاد المصري بصفحته على فيسبوك اليوم الثلاثاء “قررت لجنة المسابقات.. تأجيل مباراة الزمالك مع مصر للمقاصة.. لتقام الأحد المقبل الموافق 16 أبريل.”

وأضاف الاتحاد “جاء ذلك استجابة لرغبة الأمن بعد اتصالات تمت بين هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري وخالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة والجهات الأمنية المعنية.”

وجاء طلب الأمن تأجيل المباراة بعد مقتل 45 شخصا على الأقل وإصابة 125 آخرين في تفجيرين استهدفا كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا بدلتا النيل والكنيسة المرقسية بالإسكندرية خلال احتفالات أحد السعف.

وتأتي هذه المواجهة بعد حوالي ستة أسابيع من فوز المقاصة 1-صفر على الزمالك في مباراة أثارت جدلا وأزمة كبيرة.

وأعلن الزمالك انسحابه من الدوري عقب المباراة اعتراضا على عدم احتساب ركلة جزاء بعد لمسة يد من أحد لاعبي المقاصة داخل المنطقة.

وتراجع الزمالك عن قراره قبل أن يخسر ثلاث مباريات متتالية أخرى آخرها 2-صفر أمام إنبي أمس الإثنين ليتجمد رصيده عند 40 نقطة وبفارق 18 نقطة عن الأهلي المتصدر وحامل اللقب.

أما المقاصة فحصل على دفعة من فوزه الزمالك وحقق ثلاثة انتصارات متتالية بعد ذلك على المصري البورسعيدي والإسماعيلي والمقاولون العرب وعزز موقعه بالمركز الثاني.

إلى ذلك، بدأ مسؤولو نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور البحث عن صفقات قوية لتدعيم صفوف الفريق الكروي في الموسم المقبل خاصة بعد انهيار المستوي الفني لمعظم اللاعبين ببطولة الدوري المصري، ما كلف القلعة البيضاء 4 خسائر متتالية.

وقال مصدر داخل الزمالك لإرم نيوز”دخل النادي في مفاوضات مكثفة للتعاقد مع محمود متولي مدافع الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الأبيض”.

وأضاف المصدر”الزمالك طلب إجراء صفقة تبادلية مع الإسماعيلي بشراء محمود متولي نظير انتقال علي فتحي الظهير الأيسر وصلاح ريكو لاعب وسط الملعب”.

وتابع “فتح مسؤولو الزمالك خط اتصالات مع محمد شيحة وكيل اللاعبين والمقربين من صناع القرار بالإسماعيلي لإقناعهم بإتمام الصفقة وينتظر مسؤولو ميت عقبة القرار النهائي لمجلس إدارة الدراويش برئاسة المهندس إبراهيم عثمان”.

وفي الإطار ذاته تلقى أحمد داودا صانع ألعاب فريق مصر المقاصة اتصالات هاتفية مكثفة من مسؤولي الزمالك في الفترة الحالية، للاستفسار عن رغبته في الانتقال للأبيض بداية من الموسم المقبل.

وطلب مسؤولو الزمالك عقد جلسة مع داودا للتفاوض معه حول الانضمام لصفوف الفريق إلا أن اللاعب رفض وأكد أن الأمر بيد الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال ومجلس الإدارة، خاصة أنه مازال مرتبطاً بعقد مع الفريق الفيومي لمدة موسمين مقبلين.

ومن جانب آخر استقر أوجاستو إيناسيو المدير الفني لنادي الزمالك على إعادة الحارس محمود عبدالرحيم “جنش” لدكة البدلاء على أن يشارك أحمد الشناوي أساسيًا في المباريات المقبلة.

وأبدى إيناسيو غضبه الشديد من مستوى “جنش” في مباراة إنبي ضمن الجولة الـ 24 للدوري التي انتهت بهزيمة الأبيض بهدفين نظيفين.

وتوقف رصيد الزمالك عند 40 نقطة في المركز الرابع بعد الخسارة من إنبي وتقلصت حظوظه في المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.