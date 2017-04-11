مصر.. النادي الأهلي يحصل على توقيع محمد عنتر لاعب الأسيوطي

المصدر: القاهرة – إرم نيوز

يحاول مسؤولو النادي الأهلي المصري، تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان المدير الفني للفريق حسام البدري، طلب من الإدارة التعاقد مع لاعبين في مراكز معينة من أجل استكمال مسيرة الانتصارات وبناء فريق قوي قادر على حصد الألقاب.

وقال الإعلامي المصري إبراهيم فايق، إن إدارة النادي الأهلي حصلت على توقيع محمد عنتر لاعب فريق الأسيوطي ومنتخب مصر للمحليين.

واستطاع اللاعب الصعود بفريقه إلى الدوري الممتاز، تحت قيادة المدير الفني للفريق أيمن المزين، الذي تمت إقالته بعد أن صعد بالفريق للدوري الممتاز.

وأشار فايق أن إدارة النادي حصلت على توقيع اللاعب خلال الساعات الماضية، ومن المقرر أن يتم تقديم اللاعب، على أن يشارك بداية من الموسم الجديد.

وجاء التعاقد مع اللاعب بعد المستوى المميز الذي قدمه مع فريقه، فضلًا عن رغبة البدري في التعاقد مع اللاعب، بعد أن تألق -أيضًا- مع منتخب المحليين.

ويجيد اللاعب المشاركة في مركز صانع الألعاب، وهو المركز الذي طلب المدير الفني للفريق حسام البدري تدعيمه خلال الموسم الجديد في ظل المستوى المتواضع الذي يقدمه عبدالله السعيد.

ومن جهة أخرى، طلب كريم نيدفيد لاعب وسط النادي الأهلي من حسام البدري المدير الفني للفريق منحه فرصة أخرى من أجل المشاركة في التشكيل الأساسي للفريق.

وكان البدري جمّد اللاعب على مقاعد البدلاء الفترة الماضية، واعتمد على أحمد حمودي ووليد سليمان بدلًا منه.

وطلب اللاعب من مقربين منه التوسط للمدير الفني من أجل المشاركة من جديد، مشيرًا إلى أنه يشعر بإحباط شديد بعد جلوسه على مقاعد البدلاء.

إلى ذلك أعطى حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الضوء الأخضر لرحيل مؤمن زكريا لاعب الفريق.

واشترط البدري لرحيل اللاعب أن يكون هناك عرض مالي كبير من أجل الموافقة، خاصة وأنه لا يريد بقاء اللاعب.

وأسرَّ المدير الفني إلى مقربين منه أنه لا يرغب وجود اللاعب، موضحًا أن اعتماده الفترة المقبلة على جونيو أجايي في مركز الجناح الأيسر بعد تألق الإيفواري كوليبالي.

وفي سياق منفصل تلقى عماد متعب مهاجم الأهلي عرضًا من نادي وادي دجلة للرحيل عن صفوف الفريق الأحمر.

وجاء هذا العرض بعد توصية من أحمد حسام ميدو الذي طلب من الإدارة التقدم بعرض رسمي لضم اللاعب، كونه إحدى أولوياته للموسم الجديد.

ولم تمانع إدارة النادي الأهلي في رحيله، معلنة أنها لن تتقاضى أي أموال من وراء متعب، على أن تكون قيمة الصفقة خالصة للاعب.

جاء هذا بعد أن تأزم الموقف بين متعب والبدري مدرب الفريق، الذي شدد على عدم الاعتماد على اللاعب خلال الفترة المقبلة.