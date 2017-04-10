الزمالك يخسر للمرة الرابعة على التوالي مع بداية مهمة إيناسيو

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

خسر الزمالك للمرة الرابعة على التوالي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في أول مباراة مع مدربه الجديد أوغوستو إيناسيو بعدما تعرض للهزيمة 2/0 أمام إنبي اليوم الإثنين.

وخسر الزمالك أمام مصر للمقاصة وسموحة والشرقية في المباريات الثلاث الماضية مع مدربه السابق محمد حلمي الذي خلفه في منصبه البرتغالي إيناسيو يوم الجمعة الماضي.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 40 نقطة في المسابقة وتفصله 18 نقطة عن الأهلي المتصدر الذي قد يوسع الفارق عندما يواجه الاتحاد السكندري غدًا الثلاثاء.

واستغل إنبي، الذي رفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز 11، خطأ من الحارس محمود عبدالرحيم (جنش) ليفتتح التسجيل عبر محمود قاعود.

وضاعف البديل محمد حمدي زكي، المعار من الأهلي، التقدم بعدما أفلت من رقابة علي جبر مدافع منتخب مصر في الدقيقة 69.

ودفع الزمالك ثمن إهدار عدة فرص سهلة في بداية اللقاء حيث أهدر القائد محمود عبدالرزاق (شيكابالا) فرصة خطيرة في الدقيقة الأولى أجهضها الحارس علي لطفي.

كما أضاع مصطفى فتحي فرصة أخرى في الدقيقة 10 بعدما اصطدمت تسديدته بأحد مدافعي إنبي أمام المرمى.

وشهدت المباراة خروج رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور عن شعوره بعد تلقي شباك الفريق الهدف الثاني حيث أظهرت عدسات التلفزيون توجيهه سبابًا خارجًا للاعبيه، تعبيرًا عن استياءه من أداء اللاعبين.

وطالب مرتضي منصور بعد المباراة، بتجميد اللاعب أحمد توفيق الظهير الأيمن للفريق الأبيض في الفترة المقبلة بسبب ظهوره بشكل سيئ في مباراة انبي.

وشدد منصور على المدرب البرتغالي أوغوستو إيناسيو، عدم مشاركة اللاعب في المباريات المقبلة عقب انتهاء اللقاء مباشرة، بعد تسبب توفيق في الهدف الثاني لانبي وإضاعة الفرصة على الفريق للعودة للمباراة.

كما اشتبك باسم مرسي مهاجم القلعة البيضاء، مع أحد مشجعي الزمالك عقب مباراة انبي وخسارة الفريق بثنائية نظيفة.

وعبر المشجع عن غضبه بسبب الأداء الفني السيئ للاعب، في الفترة الأخيرة وعدم إحرازه لأي أهداف في اللقاءات الماضية بالدوري العام.

ورد لاعب الزمالك بطريقة مسيئة على المشجع الزملكاوي وقام بسبه بعبارات قاسية.

كما دخل محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمي الزمالك في مشادة كلامية مع أحد الجماهير عقب اللقاء.

وطلب مشجع من جنش الرحيل من الزمالك لعدم جدارته باللعب في القلعة البيضاء، وهو ما أثار غضب الحارس بشدة ودخل في مشادة كلامية معه.

ومن جهة أخري، رفض البرتغالي إيناسيو المدير الفني لفريق الزمالك، حضور المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق أمام انبي.

ويأتي هذا القرار بأوامر من رئيس النادي بسبب خلافات الأخير مع القنوات الفضائية في الأيام الماضية، واعلانه مقاطعة الأندية.