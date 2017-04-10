5 ألغام في طريق إيناسيو مع الزمالك المصري

المصدر: كريم محمد والقاهرة - إرم نيوز

يظهر فريق الزمالك المصري لأول مرة مع مديره الفني الجديد البرتغالي إيناسيو ضد ضيفه إنبي، مساء اليوم الإثنين، في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعين الزمالك بمدرب برتغالي بعد تجربة فريدة ورائعة للمدير الفني جيسوالدو فيريرا الذي قاد الفريق الأبيض لحصد الثنائية المحلية.

وتتطلع جماهير نادي الزمالك إلى الفوز بعد عدة نتائج سلبية قاسية وصلت إلى خمس مباريات سابقة، آخرها لقاء الشرقية في الدوري.

ومن المتوقع أن يستعين إيناسيو، بالشناوي في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع أحمد أبو الفتوح وعلي جبر ومحمود الونش، وأحمد توفيق.

وترصد “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز الألغام في طريق المدرب إيناسيو مع الزمالك.

صدام مرتضى منصور

يظل الهاجس الأكبر في وجه كل مدير فني يتولى قيادة الزمالك هو الصدام مع المستشار مرتضى منصور، رئيس النادي.

ويبقى منصور بتصريحاته الهجومية ضد مدربي الزمالك وهجومه الدائم لطريقة اللعب وانتقاداته الغريبة والعلنية مثار أزمات مع جميع المدربين.

وقال أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، إن مرتضى منصور يتدخل بشكل دائم في عمل الأجهزة الفنية ويمثل أزمة حادة لأي مدرب يتولى قيادة الفريق.

وأشار إلى أن الزمالك لن يتحسن ولن يعود لسابق عهده إلا بعزل الإدارة عن الجهاز الفني والفريق وعدم التدخل في شئونه على الإطلاق وترك إيناسيو يعمل في هدوء.

الانهيار البدني

يعاني الزمالك من انهيار بدني واضح في المباريات الأخيرة نتيجة تلاحم المواسم وعدم حصول اللاعبين على راحة بعد المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا التي بلغ الدور النهائي بها.

ويبدو الفريق الأبيض في حالة تراجع كبير على المستوى البدني وعجز عن استكمال أي لقاء بمردود جيد بدليل أن الربع ساعة الأخير للزمالك لم يشهد تواجداً هجومياً في آخر 3 لقاءات.

وستكون مهمة إيناسيو صعبة للغاية في تطوير الجانب البدني في ظل ضغط المباريات الذي يواجه الفريق في الفترة الحالية.

أزمة ثقة

يعاني لاعبو الزمالك من أزمة ثقة واضحة بعد أن تلقى الفريق 3 هزائم متتالية في مسابقة الدوري جعلت الثقة شبه منعدمة في قدرات اللاعبين.

ولم يفز الزمالك منذ تغلبه على إينوغو رينجرز النيجيري في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 4-1 وهو ما يؤكد أن الفريق الأبيض يعاني مشكلة واضحة.

ولم يهز الزمالك الشباك في مسابقة الدوري على مدار 3 مباريات وهو ما يؤكد العجز الهجومي الواضح للفريق الأبيض الذي فسره جمال عبدالحميد، مدير الكرة الأسبق، لـ”إرم نيوز”، بأن غياب الثقة والأزمات التي نشبت مؤخراً وراء هذا الصيام التهديفي.

وأشار إلى أن الزمالك يحتاج لتحقيق 3 مكاسب متتالية ليعود الفريق لثقته المعهودة وأدائه المعروف عنه وتحقيق الفوز.

ملف شيكابالا

يمثل محمود عبدالرازق “شيكابالا”، قائد الفريق، أزمة كبيرة بالنسبة للأبيض بعدما أثار مشكلة مع المدير الفني السابق محمد حلمي.

وخرج شيكابالا وهاجم حلمي بضراوة بعدما رحل عن الفريق وأكد أنه لم يعمل بشكل خططي على تطوير الأداء ما جعل الفهد الأسمر محط انتقادات واسعة.

ويرتبط إيناسيو بعلاقة طيبة مع شيكابالا، خاصة أن المدرب البرتغالي رشح اللاعب للعب في سبورتنغ لشبونة البرتغالي قبل أعوام وضمه بالفعل.

نزيف النقاط

تبقى المهمة الأبرز في طريق إيناسيو نزف النقاط الذي يواجه الزمالك حالياً ما جعل الجميع يؤكد أن المنافسة انتهت مع الأهلي على لقب الدوري.

ويحتاج الزمالك للفوز في لقاءي إنبي ومصر المقاصة بالدوري من أجل استعادة الثقة وفرص المنافسة مع الأهلي خاصة أن الفريق يعاني من مسألة تراجع الترتيب.

من جهة أخرى، كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف العام على كرة القدم بالقلعة البيضاء عن ترحيب ناديه مبدئيًا بطلب الجهات الأمنية لتأجيل مباراة الفريق أمام مصر المقاصة المقرر لها يوم السبت المقبل بسبب الاحتفال بأعياد الأقباط.

ويلتقي الزمالك مع مصر المقاصة السبت ضمن المباريات المؤجلة للمرحلة الـ 22 للدوري المصري الممتاز لكرة القدم وطلبت الجهات الأمنية من لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل المباراة لتزامنها مع احتفالات الأقباط بالعيد.

وأوضح أحمد مرتضى في تصريحاته للصحفيين اليوم الإثنين أن الزمالك يرحب بالأمر مبدئيًا وسيتم مناقشة فكرة التأجيل في مجلس الإدارة والرد على اتحاد الكرة بشأن الموعد البديل للمباراة، في ظل ضغط مباريات الزمالك خلال شهر أبريل الجاري مشيرًا إلى أن تأجيل المباريات صعب ولكن هناك ظروف تجبر الجميع على الموافقة عليه.

وأشار المشرف العام على الكرة بالزمالك إلى أن مرتضى منصور رئيس النادي أعلن أمس الأحد مطالبته بتأجيل مباريات الدوري وإيقاف النشاط الرياضي بسبب الأحداث الإرهابية التي ضربت مصر مؤخرًا.