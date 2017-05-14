مصر.. حسن السيد يسعى إلى الانتقال لنادي الزمالك وقمر ينفي التوقيع للأهلي

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

يعاند حسين السيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي المصري الإدارة خلال الفترة الحالية، بسبب عدم مشاركته مع الفريق في المباريات.

وعلمت شبكة “إرم نيوز” أن اللاعب يريد الرحيل، إلا أن إدارة النادي تريد إعارة اللاعب أو دخوله في صفقة تبادلية بنهاية الموسم مع أي نادٍ.

وطالب اللاعب الإدارة بإطلاق سراحه وفسخ عقده بالتراضي، خاصة أنه لا مكان له في تشكيل الفريق الأساس ولن يفيد المدير الفني للفريق.

ويخطط اللاعب للرحيل بشكل مجاني، من أجل التوقيع للزمالك بعدما عقد جلسة مع أحمد مرتضى منصور، وطالبه بتخليص أموره داخل الأهلي، وأن أبواب الأبيض مفتوحة له.

ومن جهة أخرى نفى خالد قمر مهاجم نادي الزمالك والمعار إلى الاتحاد السكندري التوقيع للنادي الأهلي خلال الفترة الماضية، وهو ما تردد في العديد من وسائل الإعلام.

وأوضح قمر خلال تصريحات خاصة لشبكة “إرم نيوز” أنه لم يقم بالتوقيع على أي عقود خلال الفترة الأخيرة من أجل الانضمام للأهلي.

وشدّد اللاعب على أنه يريد العودة مجددًا لنادي الزمالك، موضحًا أنه ما زال لديه الكثير ليقدمه للجماهير البيضاء.

وتابع أن إصابته بقطع في الرباط الصليبي عطّلته كثيرًا، ولكنه أوضح أنها قدر الله، مشددًا على سعيه التام من أجل الوصول إلى قمة مستواه.

إلى ذلك طالب حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي إدارة النادي الأهلي بتوفير مهاجم أفريقي بشكل سريع.

ويريد البدري مهاجمًا أفريقيًا سريعًا وقويًا وصغير السّن، من أجل تدعيم الخط الأمامي نظرًا لعدم وجود لاعبين سوى سليماني كوليبالي.

وطالب البدري بضرورة التخلص من بعض اللاعبين في الفريق، والذين ليس لهم أي دور ولا يوجد منهم أي فائدة داخل الفريق.

وجاء طلب البدري بضم مهاجم مميز، بعد الإخفاق في الفوز على فريق زاناكو بطل زامبيا، وعدم ظهور أي خطورة هجومية على مرمى الخصم.