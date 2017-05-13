مصر.. الزمالك ينفي وجود خلافات بين إيناسيو ومحمد إبراهيم

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

نفى خالد جلال، مدير الكرة بنادي الزمالك المصري، وجود خلافات بين البرتغالي أوغستو إيناسيو المدير الفني للفريق ومحمد إبراهيم لاعب الوسط مشددًا على أن البرتغالي متمسك باللاعب والدليل الدفع به في مستهل مباريات الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا أمام كابس يونايتد بطل زيمبابوي.

وترددت أنباء قوية خلال الفترة الأخيرة عن اتجاه البرتغالي للاستغناء عن إبراهيم بسبب اعتراضه على عدم الدفع به في المباريات مؤخرًا وهو ما نفاه مدير الكرة بالزمالك خلال تصريحاته للصحفيين اليوم السبت.

وأكد جلال عدم وجود خلافات بين إيناسيو وإبراهيم مشيرًا إلى أن اللاعب لم يُحدث مشاكل مثلما تردد ويحترم وجهة نظر مدربه ومستمر مع الفريق حتى نهاية تعاقده.

وعن النيجيري ستانلي أوهايتشو كشف مدير الكرة أن هناك جلسة ستجمع بين مسؤولي النادي ومهاجم الفريق للاستقرار على شرائه نهائيًا من وادي دجلة أو تجديد إعارته أو عودته لناديه مرة أخرى.

وانتقل ستانلي لصفوف الزمالك مع بداية الموسم الجاري قادمًا من وادي دجلة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع قابلية الشراء النهائي عقب انتهاء إعارته.

وعن أحمد توفيق لاعب الوسط أشار جلال إلى أن هناك جلسات تجمعه مع مسؤولي النادي حاليًا لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل في ظل وجود عروض خارجية لضمه مؤخرًا.