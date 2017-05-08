مصر.. الزمالك يبحث عن مهاجم أفريقي والاستقرار على بيع كوفي

المصدر: أحمد رامي والقاهرة - إرم نيوز

يدرس نادي الزمالك المصري عددا من السير الذاتية للاعبين أفارقة بشأن انضمامهم إلى صفوف الفريق الأبيض بعد اقتراب رحيل محمد كوفي، لاعب الفريق الأسمر.

وعلم “إرم نيوز” من مصادره، أن البرتغالي إيناسيو المدير الفني للزمالك رفض بقاء كوفي لفترة إضافية في صفوف الزمالك بعد انتهاء إعارته من صفوف الاتفاق السعودي.

وقال مصدر داخل الزمالك لـ”إرم نيوز”: “مرتضى منصور أبلغ كوفي بموافقة إدارة النادي على بيعه نهائيًا، حال وجود عرض مناسب ماليًا سواء من السعودية أو مصر”.

وأضاف المصدر: “مرتضى لا يرغب في عودة كوفي لصفوف الفريق بسبب الأزمات التي افتعلها مع الإدارة أكثر من مرة لعدم حصوله على مستحقاته المالية”.

وتابع: “كما يرغب مرتضى في بيع اللاعب والاستفادة من المقابل المادي من أجل التعاقد مع مهاجم أفريقي سوبر بناء على رغبة البرتغالي إيناسيو، المدير الفني للفريق”.

وانتهت إعارة محمد كوفي لنادي الاتفاق السعودي ومن المنتظر عودة اللاعب إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة للاجتماع مع مسؤولي الزمالك وحسم مصيره النهائي.

ويشاهد إيناسيو العديد من الفيديوهات الخاصة باللاعبين الأفارقة، من أجل الاستقرار على أحدهم مع الجهاز الفني للفريق.

ويعوّل المدير الفني البرتغالي على إيمانويل مايوكا، مهاجم الفريق، لمنحه فرصة إضافية في الصفوف، بجوار المتألق ستانلي أوهاويتشي، لاعب وادي دجلة، المزمع انتهاء إعارته قريباً مع الزمالك.

ويملك ستانلي عرضين الأول من الدوري البرتغالي، والثاني من أحد الأندية الخليجية، ولكن إيناسيو رفض العروض التي أطلعه عليها أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الفريق.

ومن جانب آخر، قررت إدارة الزمالك فرض عقوبة مالية كبيرة على لاعبي الفريق بعد ضياع حلم الفوز ببطولة الدوري العام قبل انتهاء المسابقة بفترة طويلة، فضلاً عن حدوث أزمات متكررة بين لاعبي الفريق في التدريبات والمباريات.

وقال مصدر داخل الزمالك: “قرر النادي خضم 30 ألف جنيه من كل لاعب بعد خسارة بطولة الدوري العام، خاصة أن هناك تراجعاً شديداً في مستوي الفريق وظهور حالة من عدم الالتزام”.

وأضاف المصدر أن تدريبات الزمالك شهدت خلال الفترة الأخيرة دخول اللاعبين في مشادات موجهين اتهامات لبعضهم بتسريب كواليس التدريبات لوسائل الإعلام ورفض مدير الكرة ما فعله اللاعبون على هامش المران متوعداً بالعقوبات المشددة.

إلى ذلك، أبدى خالد الغندور، لاعب نادي الزمالك، استياءه الشديد من مرتضى منصور، بسبب ما بدر منه أخيراً من أمور على الأصعدة كافة.

وأضاف الغندور في تصريحات تلفزيونية، أن مرتضى لا يقبل النقد ولا يتحمله على الإطلاق، رغم أن الانتقاد في حالة الاخفاق أمر طبيعي من قبل وسائل الإعلام في شتى أنحاء العالم.

ووقع العديد من المشادات بين مرتضى والغندور بسبب دفاع الأخير عن لاعبي الزمالك الذين يتعرضون للنقد بشكل دائم على يد رئيس نادي الزمالك دون أسباب.

ومن جانبه، ندد أحمد شوبير، مقدم البرامج الرياضية، بموقف مرتضى منصور بشأن لجوئه إلى ساحات القضاء بخصوص رفض الاتحاد المصري لكرة القدم إعادة مباراة الزمالك ومصر المقاصة.

وأضاف شوبير في تصريحات إذاعية، أن لجوء رئيس الزمالك إلى ساحات القضاء أخيراً، سوف يساهم في إيقاف النشاط الكروي الرياضي في مصر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

بينما، علق أحمد حسام “ميدو”، المدير الفني لنادي وادي دجلة، على قانون الرياضة الجديد، قائلاً: “القانون الجديد يحتم على جميع الأندية ومجالس الإدارات المنتخبة إجراء انتخابات عاجلة قبل 15 /12”.

وأضاف ميدو: “هذا معناه أن هناك انتخابات قريبة في الزمالك والأهلي، هذا معناه أن الزمالك والأهلي سيدخلان في صراع كبير جدا في موسم الانتقالات المقبلة، لأن بداية الدوري المميزة ستكون أكبر داعم لأي مجلس إدارة”.

وأوضح المدير الفني الأسبق للزمالك، أن هناك من يقول إن تطوير النادي اجتماعيا سبب كاف للنجاح، ولكن في الزمالك والأهلي نتائج فريق كرة القدم هي من تحدد نجاح مجلس الإدارة من عدمه.