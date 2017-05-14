حقيقة زيادة اللاعبين الأجانب في الدوري المصري

المصدر: كريم محمد - إرم نيوز

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبوريدة عن موقفه من طلب بعض أندية الدوري العام في مقدمتها الأهلي، زيادة عدد الأجانب في قوائم الفريق المشاركة في المسابقات المحلية إلى 4 لاعبين بدلًا من 3.

وقال مجدي عبدالغني، عضو مجلس الاتحاد المصري للكرة لشبكة “إرم نيوز” “الاتحاد المصري يرفض بشكل قاطع زيادة عدد الأجانب في الدوري المصري لأن هذا الأمر يضرّ بالمنتخب المصري بشكل كبير، خاصة في ظل قلة عدد المحترفين المصريين في الخارج”.

وأضاف “على سبيل المثال، الأهلي لديه في مركز المهاجم أجاي وسليماني كوليبالي والزمالك لديه ستانلي وتأثر المنتخب بشكل كبير بسبب وجود هؤلاء الثلاثي، لأن عمرو جمال مهاجم الأهلي أصبح خارج منتخب مصر بسبب عدم مشاركته مع الأهلي في ظل تواجد الثنائي الأجنبي بعد أن كان من أهم أعمدة المنتخب، وسيعاني مروان محسن للعودة لتشكيل الأهلي بعد الشفاء من الإصابة وكذلك الحال في الزمالك”.

وتابع عبدالغني “الموسم المقبل سيكون بـ 3 لاعبين أجانب فقط، كما هو الحال في المواسم الأخيرة لمنح الفرصة للاعبين المصريين للظهور والانضمام للمنتخب”.