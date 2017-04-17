هل يتسبب مرتضى منصور في إلغاء الدوري المصري؟

المصدر: يوسف هجرس وكريم محمد - إرم نيوز

أصبحت الأزمات تطارد مسابقة الدوري المصري بشكل واضح في الفترة الأخيرة حتى وصلت إلى ذروتها من خلال عدم حضور الزمالك إلى ملعب بتروسبورت لخوض لقاء مصر المقاصة في الجولة الثانية والعشرين للدوري اعتراضاً على عدم تأجيله.

وارتبطت أغلب الأزمات في الفترة الأخيرة بالمستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الذي دخل في خلافات بالجملة مع مسؤولي اتحاد الكرة مع انفراد الأهلي بصدارة لقب الدوري واقترابه من الفوز بالبطولة.

وخرج منصور بتصريحات أعلن فيها أنه لن يترك مسابقة الدوري تكتمل في الموسم الحالي متحدياً تطبيق لوائح اتحاد الكرة على الزمالك، فهل يستطيع رئيس الزمالك إفساد مسابقة الدوري؟ هذا ما يحاول “إرم نيوز” الإجابة عنه في التقرير الآتي:

تصريحات نارية

تبدو التصريحات التي أطلقها منصور خلال الفترة الأخيرة ضد مسؤولي اتحاد الكرة نارية وتحمل تهديدات صريحة بإفساد مسابقة الدوري.

ولا تتوقف تهديدات مرتضى منصور لمسؤولي الجبلاية عند هذا الحد، بل أكد أنه سيلجأ للقضاء ضد تزوير بعض الخطابات وهدد بفضح بعض الأمور داخل الاتحاد بجانب الوقوف مع الثنائي الحاصل على حكم قضائي بحل اتحاد الكرة وهما هرماس رضوان وماجدة الهلباوي.

وأكد عصام عبدالمنعم، رئيس اتحاد الكرة الأسبق، في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، أنه لا بد من تطبيق نظام واضح وصارم على الجميع.

وأشار إلى أن مرتضى أو أي رئيس ناد في الدوري يجب عليه احترام اللوائح وهو أمر مفروغ منه كي لا ندخل في دوامة الأزمات التي تلاحق الدوري المصري.

رعب في اتحاد الكرة

يعاني اتحاد الكرة من حالة رعب نتيجة هذه الأزمة، ويرفض أعضاؤه مواجهة رئيس الزمالك الذي يطلق تصريحات نارية ضدهم.

وتمسك اتحاد الكرة بموقفه بإقامة لقاء المقاصة في موعده وسط توجيهات اللوم لرئيس الزمالك على موقفه الرافض لخوض المباراة وتشويه صورة مصر.

ويرى اللواء الدهشوري حرب، رئيس اتحاد الكرة الأسبق، في تصريحاته لـ”إرم نيوز”، أن هناك أمورا تحتاج للسياسة في التعامل.

وأضاف: “كان الأفضل أن يحدد مسؤولو اتحاد الكرة موعداً آخر للمباراة بعيداً عن الفترة الحالية بعد رفض الأمن إقامة لقاء الزمالك والمقاصة يوم السبت بدلاً من إقامته في اليوم التالي”.

وأشار إلى أن استطلاع رأي الناديين كان الحل الأفضل في هذه الحالة بالنسبة لكل الأطراف والتأجيل لنهاية الموسم.

الأهلي ينتظر

ورفض الأهلي التدخل في الأزمة تماماً وفضل الصمت وعدم التعليق على الأحداث برمتها ولكنه أعلن من قبل موقفه بخصوص تأجيل المباريات وطالب بإقامة كل المباريات المؤجلة قبل استكمال لقاءات الفريق.

ويبدو الأهلي في حالة انتظار لموقف اتحاد الكرة خاصة أن أي تراجع عن تطبيق اللائحة يعني تصعيد الأزمة من جانب القلعة الحمراء.

وقال عماد وحيد، عضو مجلس إدارة الأهلي: “النادي لم يتدخل في أزمة لقاء الزمالك والمقاصة لأن هذا الأمر يخص اتحاد الكرة بصفته منظما للبطولة وهو الوحيد القادر على فرض عقوبات على الأندية التي تتجاوز وتخالف لوائح البطولة، والأهلي ملتزم بخوض مبارياته وفقًا للمواعيد التي يحددها الاتحاد”.

وأضاف لـ”إرم نيوز”: “الأهلي لن يقف صامتًا إذا كانت هناك محاولات من بعض الأندية لإفساد بطولة الدوري بعد أن فقدت الأمل في المنافسة بسبب تراجع نتائجها”.

وتابع وحيد: “هل من المقبول أن كل ناد يخسر بطولة يفتعل أزمات من أجل إفساد البطولة، والأهلي خسر بطولة الدوري العام لصالح الزمالك الموسم قبل الماضي وتقبل الأمر بروح رياضية وكان حريصًا على استكمال البطولة رغم فقدانه 18 نقطة بسبب أخطاء تحكيمية واضحة للجميع”.

وأردف: “العبث ومحاولة إفساد بطولة الدوري وتجميد النشاط هي تهديد للأمن القومي للبلاد، ولابد من موقف قوي للحكومة المصرية لإنهاء الأزمة الحالية”.

صمت حكومي

راهن البعض على قرارات حكومية رادعة بعد تصرف رئيس الزمالك ورفضه خوض اللقاء إلا أن المفاجأة كانت بغياب رد فعل الحكومة ووزارة الشباب والرياضة.

وأكد خالد عبدالعزيز، وزير الرياضة المصري، في تصريحات تلفزيونية أنه لن يتدخل في هذه الأزمة التي تخص اتحاد الكرة، موضحاً أن التدخل الحكومي مرفوض وفقاً للوائح “فيفا”.

وطالب الوزير الجميع بضبط النفس؛ لأن مصر في مرحلة حرجة وحساسة موضحاً أنه لم يتأخر في مساندة اتحاد الكرة على مستوى الموافقات الأمنية ولكنه لا يستطيع حل مجلس إدارة الاتحاد أو نادي الزمالك.