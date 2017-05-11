تفاصيل انقلاب رئيس النادي الأهلي المصري على حسام البدري

المصدر: القاهرة ـ إرم نيوز وكريم محمد

ترددت أنباء قوية عن دخول محمود طاهر رئيس النادي الأهلي المصري في صدام قوي مع حسام البدري، المدير الفني للفريق بعد التصريحات التي أطلقها في وسائل الإعلام أخيرًا بشأن إمكانية رحيله في نهاية الموسم الحالي مع انتهاء عقده في شهر يوليو القادم.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ “إرم نيوز”: “طاهر غضب من البدري بعد تلميحات رحيله عن الفريق في شهر يوليو المقبل خاصة أن مجلس الإدارة منحه كافة الإمكانيات للنجاح ولم يتدخل أي عضو مجلس إدارة في عمله”.

وأضاف المصدر: “البدري أثار غضب رئيس الأهلي خاصة أنه طلب رفع الراتب الشهري له مرة أخرى ليحصل علي نصف ما كان يحصل عليه الهولندي مارتن يول المدير الفني السابق للفريق، وهو مارفضه محمود طاهر وأكد أن الراتب لن يتم رفعه حتى نهاية التعاقد”.

وتابع المصدر: “طاهر سيمنح البدري فرصة كاملة حتى نهاية دوري المجموعات في بطولة أفريقيا وفي حالة التأهل لدور الـ8 في البطولة ووافق البدري على الاستمرار مع الفريق سيتم تجديد تعاقده وفقا لشروط مالية جديدة أما إذا ودع الفريق البطولة سيتم الإطاحه به فورًا خاصة أن هناك اتفاقاً أن بطولة أفريقيا هي الهدف الأول للنادي هذا الموسم.

وأكمل “مجلس الأهلي بدأ بالفعل في تجهيز بديل للبدري تحسبًا لرحيله، خاصة أن المجلس لم ينس أنه ترك الأهلي في عهد حسن حمدي مرتين في منتصف الموسم ومن غير المستبعد أن يكرر الأمر نفسه في حالة تلقيه عروضاً أكبر”

ومن جانب آخر طالب حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبه مؤمن زكريا بضرورة استعادة تركيزه من جديد لضمان العودة إلى حساباته الفنية.

وتحدث البدري مع لاعبه وأكد له أن عليه تعويض ما فاته الفترة الماضية بسبب انشغاله بالعديد من الأمور خارج الملعب مشدداً له على أن الفريق في حاجة إلى عودته للتألق من جديد استعدادًا لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

قائمة مباراة زاناكو

ويستعد الأهلي لمواجهة زناكو الزامبي السبت القادم في إطار منافسات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي، قائمة الفريق التي ستخوض مباراة زاناكو في الجولة الأولى من دور المجموعات الأفريقي.

وجاءت القائمة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي – أحمد عادل عبد المنعم – محمد الشناوي.

الدفاع: محمد نجيب – رامي ربيعة.

الجبهة اليمنى: أحمد فتحي – محمد هاني.

الجبهة اليسرى: حسين السيد – صبري رحيل – علي معلول.

الوسط: حسام غالي – عبد الله السعيد – حسام عاشور – وليد سليمان – صالح جمعة – مؤمن زكريا – عمرو السولية – أجاي – كريم نيدفيد – ميدو جابر.

الهجوم: كوليبالي – عمرو جمال.

وفي السياق نفسه، استقر النادي الأهلي على حسم صفقة هشام محمد لاعب وسط فريق المقاصة، عقب انتهاء الأهلي من حسم بطولة الدوري رسمياً من خلال فارق النقاط مع الفريق الفيومي.

ويرغب البدري في تدعيم خط وسط القلعة الحمراء بجهود هشام محمد، وذلك بعد تألقه هذا الموسم.