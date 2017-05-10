مصر.. خطة مضادة من النادي الأهلي للحفاظ على ثمن أنطوي

المصدر: القاهرة – إرم نيوز

عقد نادي مصر المقاصة اتفاقاً مع جون أنطوي لاعب النادي الأهلي المعار إلى صفوف الفريق الفيومي، من أجل تسهيل التفريط فيه من قبل ناديه الأحمر.

الاتفاق بين الطرفين، بإفصاح أنطوي عن رغبته الشديدة في العودة للنادي الأهلي وعدم تجديد إعارته لصفوف الفريق الفيومي مجدداً، حتى يضطر الأهلي إلى بيعه بدون مقابل إلى مصر المقاصة.

ويعتمد المقاصة على تسجيل الأهلي لثلاثة لاعبين أجانب في قائمته، ما يعني عدم قدرته على إضافة لاعب أجنبي جديد، وهو ما يعني رحيل جون أنطوي مجانا.

وعلمت “إرم نيوز” أن النادي الأهلي وضع خطة مضادة بالاتفاق مع حسام البدري المدير الفني للفريق، بأن يخرج ويصرح بحاجته إلى جهود أنطوي خلال الفترة المقبلة.

واتفق طاهر مع البدري على الخروج بهذا التصريح لإنقاذ الملايين التي تهدر على الأهلي إذا لم يتم التعامل مع الحرب الكلامية بين الطرفين بحكمة بالغة.

ويقدم أنطوي مستوى مميز للغاية مع الفريق الفيومي خلال الفترة الماضية، واستطاع أن يشارك في إحراز المزيد من الأهداف وصناعة آخرين.

من جهة أخرى، ينوي مسؤولو النادي الأهلي التفريط في أي لاعب أجنبي في صفوف الفريق إذا تحصل النادي من ورائه على عائد كبير.

ووضع محمود طاهر رئيس النادي الأهلي، مع لجنة الكرة شرط الحصول على 90 مليون جنيه مصري للاستغناء عن أيا من سوليماني كوليبالي أو جونيور أجايي أو علي معلول، ثلاثي الفريق الأجنبي.

وأجاب طاهر على تساؤل لجنة الكرة بأن البدري سوف يعارض فكرة بيع أيا منهم : “سوف أوفر له نصف القيمة المادية من بيع أي لاعب لاختيار البدائل في كل المراكز ووقتها لن يعارض”.

من جهة أخرى، يدرس البدري العديد من السير الذاتية لمهاجمين معروضين عليه من قبل وكلاء لاعبين بشكل شخصي على انفراد داخل منزله.

وينوي البدري تقديم 3 أسماء من إجمالي عشرات السير الذاتية التي يشاهد الفيديوهات الخاصة بها، للجنة الكرة للاستقرار على إحداها خلال الفترة المقبلة.

ويتطلع البدري إلى وضع مهاجم احتياطي في ظل الاعتماد الكلي على سوليماني كوليبالي وجونيور أجايي بشكل أساسي في الصفوف.

وتعاقد النادي الأهلي مع الإيفواري رزاق سيسيه لاعب وسط نادي أسوان بعد الأداء المميز الذي يقدمه اللاعب في صفوف الفريق الأسمر، تمهيداً لتجهيز إعارته على غرار إسلام الفار، في الوقت الذي سوف يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة نهاية الموسم الجاري.