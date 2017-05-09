مصر.. عروض محلية عديدة لمدافع نادي الزمالك

المصدر: القاهرة-إرم نيوز

تلقى إسلام جمال مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، عدة عروض للرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتقدم بعض أندية الدوري العام المصري بعروض للحصول على خدمات اللاعب منها، وادي دجلة ومصر المقاصة وبتروجت والإسماعيلي وإنبي والمقاولون العرب والبدء في مفاوضته بشكل مبدئي.

وخرج اللاعب من حسابات البرتغالي أوغوستو إيناسيو المدير الفني للزمالك، في الفترة الماضية وعدم الدفع به في مباريات الفريق المحلية، مما ينذر برحيله في المرحلة المقبلة.

ويسعي مسؤولو الزمالك لمناقشة اللاعب في الفترة المقبلة، ومعرفة نيته وقراره بشأن العروض المقدمة له من الأندية.

ومن جهة أخرى، يفاضل إيناسيو مدرب الزمالك في الفترة الحالية بين عدد من لاعبي خط الوسط للدفع بهم خلال مباراة الفريق المقبلة أمام كابس يونايتد ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأبدى مدرب القلعة البيضاء إعجابه الشديد بالمستوى الفني للرباعي طارق حامد ومحمود دونغا وإبراهيم صلاح وأحمد توفيق، وتألقهم الشديد مع الفريق الأبيض بالمباريات الحالية.

ويخشى المدرب البرتغالي من غضب الثنائي إبراهيم صلاح ومحمود دونغا، خاصةً بعد التألق في مباراة المقاولون العرب الأخيرة بالدوري.

وكان إيناسيو قرر تثبيت طارق حامد بشكل أساسي في المباريات، والحفاظ على القوام الأساسي بالإضافة إلى التبديل بين الثلاثي الباقي بجواره.

ويؤمن إيناسيو بضرورة تثبيت اللاعبين في مراكزهم من أجل تنمية مهارتهم الفنية والحصول على أعلى درجة نضج فني.

كما قرر هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، حضور لقاء الزمالك وكابس يونايتد الزيمبابوي يوم الجمعة المقبل في أولى مباريات دور المجموعات بدوري ابطال أفريقيا.

ويسعى كوبر للقاء عامر حسين عقب اللقاء، بسبب مناقشة كواليس موعد المعسكر المقبل للمنتخب قبل مواجهة المنتخب التونسي.

ويستعد المنتخب الملاقاة تونس يوم 11 يونيو المقبل في اولى جوﻻت الفراعنة بالتصفيات المؤهلة لبطولة الامم بالكاميرون 2019.