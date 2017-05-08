الأهلي يقسو على النصر للتعدين ويعزز صدارته للدوري المصري

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

عزز فريق الأهلي موقعه في صدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعدما اكتسح ضيفه النصر للتعدين 4/0 اليوم الإثنين في إطار الجولة الـ 28 من المسابقة.

وفي مباريات أخرى، عمّق فريق الاتحاد السكندري جراح الشرقية وفاز عليه 1/0 واقتنص الداخلية فوزًا ثمينًا من ضيفه أنبي 1/0.

وعلى استاد السلام تقمص عبدالله السعيد دور البطولة في فريق الأهلي وسجل 3 أهداف (هاتريك).

ورفع الأهلي رصيده في الصدارة إلى 74 نقطة بفارق 11 نقطة أمام أقرب ملاحقيه مصر المقاصة ليصبح قريبًا من الحفاظ على لقب الدوري المحلي.

وتزايدت معاناة النصر للتعدين، إذ توقف رصيده عند 22 نقطة في المركز السابع عشر.

وحقق الأهلي فوزه الـ 23 هذا الموسم مقابل 5 تعادلات، ليبقى هو الفريق الوحيد الذي لم يتلقَّ أي هزيمة.

ويمتلك الأهلي أقوى خط دفاع هذا الموسم، حيث اهتزت شباكه 6 مرات فقط، بينما يمتلك الفريق ثاني أقوى خط هجوم، حيث سجل 50 هدفًا مقابل 53 هدفًا لمصر المقاصة صاحب أقوى خط هجوم حتى الآن.