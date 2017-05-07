الأهلي المصري يكشف حقيقة التعاقد مع الجزائري بغداد بونجاح

المصدر: كريم محمد - إرم نيوز

رد النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود طاهر على الأنباء التي ترددت عن تقدم النادي بعرض بـ2.5 مليون دولار من أجل التعاقد مع الجزائري بغداد بونجاح في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، لـ”إرم نيوز”: “الأهلي لم يقدم أي عروض للتعاقد مع بونجاح وكل ما تردد في هذا الإطار مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة”.

وأضاف عبدالحفيظ: “بغداد مهاجم مميز جداً وهو من الأسماء التي يتمنى الأهلي التعاقد معها لتدعيم خط هجوم الفريق، لكن البدري لم يطلب حتى الآن التعاقد معه لذا لم نرسل عروضاً له”.

وتابع: “بالفعل الأهلي يرغب في التعاقد مع مهاجم أفريقي سوبر في بداية الموسم المقبل وننتظر لنهاية الموسم لتحديد مصير الثلاثي المحترف في صفوف الفريق كوليبالي وأجاي وعلي معلول وبعدها نرى أي منهم سيرحل للتعاقد مع مهاجم أفريقي أو يستمر الثلاثي حتى نهاية بطولة أفريقيا”.

بونجاح سجل 4 أهداف أخيراً وقاد فريقه للفوز 4-1 على الخريطات في دور الـ 8 بمسابقة كأس قطر ولكن علاقته متوترة مع مدربه البرتغالي فيريرا بسبب عصبيته وحديثه الدائم مع الحكام ولاعبي الخصم، حيث هدده المدرب أخيراً بالاستبعاد من الحسابات بسبب الكروت الصفراء التي يحصل عليها.

ومن جانب آخر، عدل اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبوريدة موعد لقاء الأهلي والشرقية في بطولة الدوري العام بسبب نقل اللقاء لملعب السلام وخوض الزمالك لقائه في اليوم نفسه.

وقال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، لـ”إرم نيوز”: “قررت لجنة المسابقات تقديم مباراة الشرقية والأهلي 24 ساعة لتقام يوم الـ 17 من مايو بدلًا من الـ 18 باستاد السلام، ضمن مواجهات الأسبوع الـ29 للدوري”.

من ناحية أخرى، أعرب حسام البدري، المدير الفني لفريق الأهلي، موافقته على رحيل علي معلول، الظهير الأيسر للفريق.

وعلمت “إرم نيوز” أن البدري وافق على رحيل اللاعب، بعد أن ضمن وجود أيمن أشرف خلال الموسم الجديد، بالإضافة إلى تواجد الثنائي صبري رحيل وحسين السيد.

وكان البدري أوضح للجهاز المعاون له أن معلول صاحب مستوى متذبذب للغاية، والمباريات الأخيرة خير شاهدًا على هذا.

وطالب البدري بضرورة رحيل اللاعب، من أجل الاستفادة من لاعب أجنبي مميز خلال الفترة المقبلة، لتدعيم قائمة الفريق.

وفي سياق متصل، وافق البدري على عودة المهاجم الغابوني ماليك إيفونا.

وكان إيفونا رحل عن صفوف القلعة الحمراء الموسم الماضي وذهب إلى نادي تيانغين الصيني، في واحدة من كبرى الصفقات.

وعلم “إرم نيوز” أن البدري اشترط رحيل معلول من أجل عودة إيفونا، رغبة منه في عدم التفريط في الثنائي الهجومي، سليماني كوليبالي وجونيور أغاي.

إلى ذلك، رفض باسم علي، الظهير الأيمن للنادي الأهلي، فكرة الانتقال إلى نادي المصري البورسعيدي خلال الموسم الجديد.

وجاء هذا الرفض بعد أن تقدم النادي البورسعيدي بعرض لضم اللاعب، ولكنه لم يوافق عليه.

وأوضح اللاعب خلال تصريحاته، أنه يأمل أن يأخذ فرصة حقيقية خلال الفترة المقبلة، وأن لا يرحل عن صفوف المارد الأحمر.

وتابع اللاعب أنه حالفه سوء حظ كبير، وأنه يتمنى العودة للمشاركة في المباريات الرسمية والقتال لحجز مقعد في تشكيل الفريق.