الزمالك يتجاوز “المقاولون العرب” ويتمسك بالمركز الثالث في الدوري المصري

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

انتزع الزمالك فوزًا صعبًا من مضيفه المقاولون العرب 2/1، اليوم الأحد، في المرحلة الـ 28 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأنهى الزمالك الشوط الأول متقدمًا بهدف نظيف سجله أحمد رفعت من ركلة جزاء في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني، سجل محمد فاروق هدف التعادل لـ”المقاولون العرب” في الدقيقة 76، لكن فرحة “المقاولون العرب” بالتعادل لم تدم طويلًا حيث تمكن ستانلي أوهاويتشي من إحراز الهدف الثاني للزمالك بعدها بدقيقة واحدة.

ورفع الزمالك رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث، بفارق 12 نقطة عن مصر المقاصة صاحب المركز الثاني و20 نقطة عن الأهلي المتصدر.

في المقابل، توقف رصيد “المقاولون العرب” عند 34 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق نقطة خلف طلائع الجيش صاحب المركز العاشر وأمام إنبي صاحب المركز الثاني عشر بـ 3 نقاط.

يذكر أن هذا الفوز هو الخامس عشر للزمالك هذا الموسم، مقابل التعادل في 6 مباريات والخسارة في 7، فيما تعد هذه الخسارة هي الثانية عشرة لـ”المقاولون العرب” هذا الموسم مقابل الفوز في 9 مباريات والتعادل في 7.

ويستعد الزمالك لمواجهة كابس يونايتد من زيمبابوي يوم الجمعة المقبل في مستهل مبارياته بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.