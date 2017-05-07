هل دخل الهلال السعودي في مفاوضات لضم مدافع الزمالك المصري؟

المصدر: أحمد رامي - إرم نيوز

دخل نادي الهلال السعودي في مفاوضات مع الزمالك المصري، من أجل التعاقد مع علي جبر، مدافع الفريق الأبيض ومنتخب مصر الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية مطلع الموسم المقبل.

وقال مصدر داخل الزمالك لـ”إرم نيوز” “الهلال يرغب بشدة في ضم علي جبر وقد يكون على سبيل الإعارة لمدة موسم كما حدث مع محمود عبدالمنعم (كهربا)، عندما انتقل لصفوف الاتحاد السعودي أو بالبيع النهائي”.

وأضاف المصدر “جبر رحب بالانتقال للهلال، خاصة أنه يرغب في الرحيل عن الزمالك لتأمين مستقبله ماديًا فضلاً عن الهجوم الذي يتعرض له من جماهير النادي بعد تراجع مستوى الفريق هذا الموسم وخسارة الدوري مبكرًا”.

افهم يافهيم هذا ملكي المحاوله الاخيره pic.twitter.com/ScGbexTNoh — ابراهيم الفريان (@ibra_alfrayan) May 7, 2017

من جانبه، أعلن إبراهيم الفريان، عضو مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، عن وجود مفاوضات من قبل ناديه لضم مدافع الزمالك.

ووضع الفريان صورة لعلي جبر عبر حسابه الرسمي على “تويتر” وكتب عليها “افهم يا فهيم، هذا ملكي المحاولة الأخيرة”.

الهلال السعودي توج بطلا لدوري جميل السعودي عن موسم 2016/2017.

ويستعد الفريق السعودي للمشاركة في البطولة العربية المقامة في مصر بالفترة من 22 يوليو وحتى 5 أغسطس.

صاحب الـ 30 عاما انضم لنادي الزمالك في الموسم قبل الماضي، ونجح اللاعب في حجز مكان أساسي بتشكيل الفريق الأبيض لثلاثة مواسم متتالية، بالإضافة لخوضه كأس الأمم الإفريقية وتصفيات كأس العالم بشكل أساسي مع منتخب مصر.