بعد غياب.. دوري أبطال العرب يعود من سفح أهرامات الجيزة

المصدر: القاهرة – إرم نيوز

يترقب عشاق ومتابعو الساحرة المستديرة في الوطن العربي غدا الجمعة سحب قرعة البطولة العربية للأندية (دوري أبطال العرب 2017 ) والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 22 تموز/يوليو وحتى 5 آب/أغسطس المقبلين بمشاركة 12 فريقا عربيا بعد توقف دام لنحو خمس سنوات.

وتجرى مراسم القرعة تحت سفح أهرامات الجيزة بحضور ممثلي الاتحادات العربية المختلفة وعدد من الشخصيات العامة العربية والمصرية والتي ستشهد أيضا إقامة انتخابات مجلس ادارة الاتحاد العربي خلال اجتماع عمومية الاتحاد الذي سيسبق مراسم حفل القرعة بساعات معدودة في أحد الفنادق الكبرى .

وفاز السعودي الأمير تركي بن خالد برئاسة الاتحاد العربي بالتزكية ، كما فاز الفلسطيني جبريل الرجوب بعضوية المجلس ، حيث تنص اللوائح على تواجد دائم للاتحاد الفلسطيني داخل الاتحاد العربي، وفازت الأردنية سمر نصار بمقعد المرأة وتجرى الانتخابات على 8 مقاعد للعضوية منها 4 مقاعد لأفريقيا ومثلها لآسيا .

وتوقف دوري أبطال العرب منذ العام 2012 وتوج باللقب وقتها الاتحاد الجزائري ليعود بعد 5 سنوات من الغياب للظهور مرة أخرى على أرض مصر.

وانطلقت النسخة الأولى من دوري أبطال العرب العام 1980 تحت مسمى بطولة الأندية العربية لأبطال الدوري وتوج بها فريق الشرطة العراقي ثم تم تغيير اسمها خلال عامي 2002 / 2003 إلى بطولة الأمير فيصل بن فهد للأندية العربية وتغيير المسمى بعدها إلى دوري أبطال العرب بين عامي 2004 و2009 ثم تم الاستقرار في نسختها الأخيرة والتي توج بها الاتحاد الجزائري على تسميتها البطولة العربية للأندية .

وتقام البطولة العربية هذا العام بمشاركة 12 فريقا بواقع 6 فرق أفريقية وهي: الأهلي والزمالك من مصر ونصر حسين داي الجزائري والترجي التونسي والمريخ السوداني والفتح الرباطي المغربي ومثلهم من قارة آسيا وهم : النصر والهلال من السعودية و نفط الوسط العراقي و الفيصلي الأردني، والوحدة الإماراتي والعهد اللبناني.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة نظام المنافسات حيث قررت تأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة وأفضل فريق صاحب المركز الثاني في مجموعات البطولة ليصعد الرباعي إلى الدور قبل النهائي.

وأقر مسؤولو البطولة وضع أندية الأهلي والزمالك على رأس المجموعات إلى جانب وضع بطلي الدوري السعودي الهلال والنصر كل منهما في مجموعة، لضمان صعود الأندية الكبيرة إلى الأدوار النهائية واشتعال المنافسة على اللقب العربي .

وحدد مسؤولو الاتحاد العربي لكرة القدم برئاسة الأمير تركي بن خالد، 6 ملايين ريال سعودي للفائزين بالبطولة ، منها 2.5 مليون ريال لصاحب المركز الأول ويقسم باقي المبلغ على أصحاب المراكز الثلاثة التالية .

وفي سياق متصل استقبلت العاصمة المصرية القاهرة خلال الأيام الماضية أكثر من 20 وفدا يمثلون الاتحادات العربية أعضاء الجمعية العمومية استعدادا لحضور عمومية الاتحاد العربي وقرعة البطولة .

وعلى الصعيد الانتخابي تشهد المنافسة على عضوية المكتب التنفيذي شراسة كبيرة سواء بالنسبة لمقاعد أفريقيا أو آسيا .

ويتنافس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري على مقعد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي ضمن 6 أسماء مرشحة من أفريقيا يتم اختيار 4 من بينهم لعضوية المكتب التنفيذي وهم الجزائري محمد روراوة ومعتصم جعفر من السودان وفوزي لقجع من المغرب وجمال الجعفري من ليبيا ووجيه الجريء من تونس.

بينما يتنافس 6 مرشحين من آسيا هم الكويتي مبارك المعصب والذي تم ترشيحه من قبل الاتحاد البحريني، وغانم أحمد من الإمارات وجاسم الشحيمي من الإمارات وحميد الشبان من اليمن وعبد الخالق مسعود من العراق .