هل يرحل كوليبالي عن النادي الأهلي المصري على طريقة إيفونا؟

المصدر: القاهرة ـ إرم نيوز وكريم محمد

تتردد أنباء بقوة داخل النادي الأهلي المصري، عن تلقي الإيفواري سوليماني كوليبالي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، عرضا من الدوري الصيني للرحيل عن القلعة الحمراء.

ورفض حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي، النظر في العروض المقدمة للاعبين، وطلب الانتظار حتى نهاية الموسم.

وسبق أن رفض الأهلي عرضا إيطاليا للتخلي عن اللاعب.

ومن المتوقع أن يكون العرض المقدم، لمهاجم الأهلي كبيرا من الناحية المادية، وهو ما يطرح تساؤلا حول إمكانية رحيله على طريقة لاعب الفريق السابق ماليك إيفونا، الذي رحل على الرغم من حاجة الفريق إليه بسبب إغراءات مالية.

وفي نفس السياق، استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي، بالاتفاق مع لجنة الكرة، على قيد حسين الشحات لاعب المقاصة الحالي الذي يتفاوض معه الأحمر في القائمة الأفريقية للفريق.

يأتي ذلك بسبب رغبة البدري في الاستفادة من جهود أحمد فتحي في المباريات الأفريقية، في خط الوسط.

ومن المقرر أن يضع الأهلي الرتوش النهائية بشأن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة، في ظل تمسك البدري بضم اللاعب.

إلى ذلك، استقر حسام البدري، على رحيل 4 لاعبين حتى الآن عن صفوف القلعة الحمراء في نهاية الموسم الحالي بسبب عدم وجود حاجة فنيه لاستمرارهم.

وقال مصدر داخل الأهلي لإرم نيوز “البدري استقر بشكل نهائي علي رحيل حسين السيد ظهير أيسر الفريق بعد فشله في كل الفرص التي منحها له الجهاز الفني والتعاقد مع أيمن أشرف ظهير أيسر نادي سموحة”.

وأضاف المصدر “كما استقر البدري علي رحيل صالح جمعة بسبب عدم وجود رغبة لدى اللاعب في الاجتهاد بالتدريبات خاصة أن الجهاز الفني تحدث معه أكثر من مرة من أجل تطوير مستواه ليشارك بديلاً لعبدالله السعيد الذي يعاني من تراجع مستواه الفني بسبب الإجهاد من المشاركة المستمره في المباريات لعدم وجود بديل قادر على الإطاحة به من التشكيل الأساسي للفريق”.

وتابع “مسعد عوض ثالث الراحلين عن الأهلي في نهاية الموسم الحالي بسبب عدم وجود أي فرصه له للمشاركة في الفريق بسبب وجود ثلاثة حراس أفضل منه وهم شريف أكرامي ومحمد الشناوي وأحمد عادل عبدالمنعم ولدى اللاعب رغبه في الاتقال لناد آخر للمشاركة بشكل أساسي”.

واختتم المصدر “قرر البدري رحيل باسم علي ظهير أيمن الفريق بسبب عدم مشاركته مع الفريق منذ مدة طويلة جدًا بسبب الإصابات المتعدده التي يتعرض لها اللاعب”.